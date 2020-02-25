Geçen yılın son çeyreğinde 2013'ten bu yana en yüksek konut satışı gerçekleşti

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen 483 bin 256 adet konut satışı, 2013'ten bu yana en yüksek satışın gerçekleştiği dönem oldu. GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği "GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019 yılı 4'üncü Çeyrek Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, geçen yılın 4'üncü çeyreği, toplam 483 bin 256 adet konut satışı ile verilerin yayınlandığı 2013 yılından beri en yüksek çeyreklik satışın olduğu dönem oldu. Özelikle aralık ayı konut satış adedi 202 bin 74 adet gerçekleşerek tüm beklentilerin üzerine çıktı. 2019 yılı performansı özelikle ağustos ayı ve devamında gelen konut kredisi faiz indirimlerinden oldukça olumlu etkilendi ve yılı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2’lik bir daralma ile kapattı. Yılın ilk 7 ayında yaşanan daralma yaklaşık yüzde 21 seviyelerindeydi. İkinci el satışların payı yüzde 63 seviyesine çıktı Rapora göre, geçen yılı farklılaştıran en önemli konulardan biri ikinci el satışların toplam satışlar içindeki payı oldu. Bu yıldan önceki son üç yılda yüzde 53 gibi hep aynı oran ile biten yıl geneli, bu yıl yüzde 63 seviyesine çıktı. Son çeyrekte yapılan satışların yüzde 30’u ipotekli satış oldu.

Konut satışları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu. 2019 Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 artarak 202 bin 74 oldu. 2019 yılı aralık ayında ilk kez satılan konutlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 75 bin 480 oldu. İkinci el konut satışları ise 2019 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89 artış göstererek 126 bin 594 oldu. Geçen yılın son çeyrek döneminde stok erime hızı yüzde 4,34 düzeyinde gerçekleşirken, markalı konut projelerinde satışların yüzde 6,51’i yabancı yatırımcılara yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılı 4'üncü çeyreği sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7’lik büyüme ile 45 bin 483 adet seviyesine yükseldi. Satış yapılan illere bakıldığında İstanbul yüzde 46’lık pay ile konut adetlerinde en fazla payı aldı, ikinci sırada ise yüzde 20’lik oran ile Antalya oldu. Uyruklarına göre bakıldığında ise ilk sırada yüzde 17’lik pay ile Irak, ikinci sırada ise yüzde 12’lik pay ile İran vatandaşlarının Türkiye’yi tercih ettiği görülürken, üçüncü sırada Rus vatandaşları yer aldı.

Konut kredisi hacmi 199,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti

Geçen yıl sonunda toplam konut kredisi hacmi 199 milyar 145 milyon lira civarında gerçekleşti. 2019 yılı 4'üncü çeyrek sonunda toplam konut kredileri içinde en fazla konut kredisi kullanılan il yüzde 29,2 ile İstanbul oldu. İstanbul’u, yüzde 11,7 ile Ankara, yüzde 7,7 ile İzmir takip etti. İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon metrekare olarak aynı seviyede kalırken, 2019’da ofis arzı toplamda 276 bin metrekare artmasına karşın bir önceki yıla göre yeni arz girişinde yüzde 36,5 azalma kaydedildi. 2019'da gerçekleşen toplam kiralama işlemleri bir önceki yıla kıyasla neredeyse aynı seviyede 278 bin 828 metrekare olarak kaydedilirken, 4'üncü çeyrekte kiralama işlemleri yaklaşık 65 bin 79 metrekare ile geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyede gerçekleşti. Fakat bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4 azalma görüldü. Raporda, 2019'da ofis pazarındaki yatırım faaliyetlerinde yaşanan en önemli gelişmenin Türkiye Varlık Fonu’nun İstanbul Finans Merkezi projesine yatırımcı olarak 1,67 milyar lira ile girmesi olduğu kaydedildi.