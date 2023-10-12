FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz

Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz

12.10.2023 09:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en bol güneşlenme süresine sahip arazilerinde, size özel olarak parsellenecek arsanız üzerinde, güneşin enerjisiyle gelir elde edebileceğiniz güvenilir ve risksiz, bir yatırım kooperatifi projesidir.

Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz

ENERJİ TARLASI NEDİR?

3 Temmuz itibariyle başlayan, Manisa'da bulunan enerji tarlası projesidir. Müşteriler bu projede, güneş paneli kiralama projesinden farklı olarak, noter huzurunda 60.000'TL den toprak sahibi olup, her ay 3000 TL kira geliri elde edebiliyorlar.

Türkiye'nin en bol güneşlenme süresine sahip arazilerinde, size özel olarak parsellenecek arsanız üzerinde, güneşin enerjisiyle gelir elde edebileceğiniz güvenilir ve risksiz, bir yatırım kooperatifi projesidir.

12

KİMLER YATIRIM YAPABİLİR?

  • Aldığı özel parsel bilgisini e-devletde gördüğünde “Sonunda benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.
  • Dünyanın geleceğini düşünen herkes içindir.
  • Yatırımının karşılığını her ay düzenli bir şekilde, kira geliri olarak görmek isteyen herkes içindir.
  • Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir.
  • Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir.
  • “Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir.
  • Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir.
  • Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir.

13

14

ENERJİ TARLASI’NIN ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR?

Enerji Tarlası'nın sizler için 50 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 3000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.

15

16

NASIL ÜYE OLURUM?

Buradan üyelik yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi doğruladıktan sonra parsel seçimi-satın alma ve kiralama işlemlerine devam edebilirsiniz. Üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

NASIL SATIN ALIRIM?

Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 30 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.

17

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.

YASAL OLARAK HANGİ EVRAKLAR SAĞLANIYOR?

  • Kira Sözleşmesi,
  • Noter Satış Sözleşmesi,
  • E-Devletten görüntüleyebileceğiniz koopbis özel parsel bilgisi

SÖZLEŞME NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözleşme ödemenizi yaptıktan sonra başlatılır.

NOTER SATIŞ ÜCRETİNİ KİM ÖDÜYOR?

Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.

NOTER VEKALET ÜCRETİNİ KİM ÖDÜYOR?

Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.

KİRA GELİRİ SABİT Mİ?

Kira geliri her yıl devletin belirttiği oranlarda artacaktır. Yenileme döneminde sözleşmeniz buna göre yenilenecektir.

YABANCI KİMLİK/PASAPORTLA İŞLEM YAPABİLİR MİYİM?

Evet yapabiliyorsunuz.

İÇİNE TİNY HOUSE/KARAVAN VB KOYABİLİR MİYİM?

Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.

SİZ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Kainat Holding olarak güneş paneli kurup, depolama yöntemi ile enerji satışını gerçekleştireceğiz.

İSTEDİĞİM ZAMAN SATABİLİR MİYİM?

Kooperatif arazi olduğu için, bizlere bildirerek satışını sağlayabilirsiniz. Satacağınız fiyat değişse de kira geliri değişmemektedir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bolat: Dış ticaret açığımız 5 milyar dolar olarak gerçekleştiBakan Bolat: Dış ticaret açığımız 5 milyar dolar olarak gerçekleşti
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Düşük faizli kredi dönemi bitti!Düşük faizli kredi dönemi bitti!
Anahtar Kelimeler:
yatırım

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.