Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz

3 Temmuz itibariyle başlayan, Manisa'da bulunan enerji tarlası projesidir. Müşteriler bu projede, güneş paneli kiralama projesinden farklı olarak, noter huzurunda 60.000'TL den toprak sahibi olup, her ay 3000 TL kira geliri elde edebiliyorlar.
Türkiye'nin en bol güneşlenme süresine sahip arazilerinde, size özel olarak parsellenecek arsanız üzerinde, güneşin enerjisiyle gelir elde edebileceğiniz güvenilir ve risksiz, bir yatırım kooperatifi projesidir.
Enerji Tarlası'nın sizler için 50 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 3000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.
Buradan üyelik yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi doğruladıktan sonra parsel seçimi-satın alma ve kiralama işlemlerine devam edebilirsiniz. Üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.
Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 30 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.
Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.
Sözleşme ödemenizi yaptıktan sonra başlatılır.
Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
Kira geliri her yıl devletin belirttiği oranlarda artacaktır. Yenileme döneminde sözleşmeniz buna göre yenilenecektir.
Evet yapabiliyorsunuz.
Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.
Kainat Holding olarak güneş paneli kurup, depolama yöntemi ile enerji satışını gerçekleştireceğiz.
Kooperatif arazi olduğu için, bizlere bildirerek satışını sağlayabilirsiniz. Satacağınız fiyat değişse de kira geliri değişmemektedir.
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