Güneşin hiç batmadığı yere, Enerji Tarlası’na hoş geldiniz

ENERJİ TARLASI NEDİR?

3 Temmuz itibariyle başlayan, Manisa'da bulunan enerji tarlası projesidir. Müşteriler bu projede, güneş paneli kiralama projesinden farklı olarak, noter huzurunda 60.000'TL den toprak sahibi olup, her ay 3000 TL kira geliri elde edebiliyorlar.

Türkiye'nin en bol güneşlenme süresine sahip arazilerinde, size özel olarak parsellenecek arsanız üzerinde, güneşin enerjisiyle gelir elde edebileceğiniz güvenilir ve risksiz, bir yatırım kooperatifi projesidir.

KİMLER YATIRIM YAPABİLİR?

Aldığı özel parsel bilgisini e-devletde gördüğünde “Sonunda benim de bir toprağım oldu.” demek isteyen herkes içindir.

Dünyanın geleceğini düşünen herkes içindir.

Yatırımının karşılığını her ay düzenli bir şekilde, kira geliri olarak görmek isteyen herkes içindir.

Doğaya zarar vermeden, dünyaya yardımcı olurken gelir elde etmek isteyen herkes içindir.

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak isteyen herkes içindir.

“Az bir param var ama bu parayla yapılabilecek bir yatırım yok.” diye düşünen herkes içindir.

Bugün yatırım yapıp yarın kazanmaya başlamak isteyen herkes içindir.

Risksiz ve güvenilir bir yatırım arayan herkes içindir.

ENERJİ TARLASI’NIN ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR?

Enerji Tarlası'nın sizler için 50 metrekarelik alanlara bölünmüş özel parsellerinden dilediğiniz kadar satın alabilir, aylık 3000 tl kira getirisi elde edebilirsiniz. Biz, bu alan üzerinde Kainat Enerji güvencesiyle inşa edeceğimiz güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji üretiyoruz. Sizler de satın almış olduğunuz yalnızca size özel parselinizde , güneşin enerjisiyle ürettiğimiz elektrik sayesinde her ay kira geliri elde ediyorsunuz.

NASIL ÜYE OLURUM?

Buradan üyelik yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi doğruladıktan sonra parsel seçimi-satın alma ve kiralama işlemlerine devam edebilirsiniz. Üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

NASIL SATIN ALIRIM?

Satın al-parsel adedi seç-iban seç-talep oluştur adımları ile talebinizde çıkan iban ve referans kodu ile eft/havale yapıyorsunuz. Satın al butonuna basıp talep ilettiğiniz andan itibaren 30 dakika içerisinde ödemeyi iletmeniz gerekmektedir. Ardından ödeme onayınız ve size vekalet örneği sms/mail olarak iletiliyor. Ayrıca sözleşmeniz oluşup size ulaştırılıyor. 3 iş günü içerisinde noter işlemlerine başlamanız gerekiyor. Noterde; size ilettiğimiz taslaktaki bir vekalet veriyorsunuz, bu süreçte vekaletiniz noter tarafından dijital vekalet oluşturulup noter sistemine yükleniyor, biz de buradaki noter satış işlemlerinizi yapıp, sizlere bilgilendiriyoruz. Fiziki olarak işlemlerinizi kendiniz yapmak isterseniz bizden randevu alabilirsiniz.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Eft/havale veya banka/kredi kartı yoluyla ödeme yapabiliyorsunuz.

YASAL OLARAK HANGİ EVRAKLAR SAĞLANIYOR?

Kira Sözleşmesi,

Noter Satış Sözleşmesi,

E-Devletten görüntüleyebileceğiniz koopbis özel parsel bilgisi

SÖZLEŞME NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözleşme ödemenizi yaptıktan sonra başlatılır.

NOTER SATIŞ ÜCRETİNİ KİM ÖDÜYOR?

Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.

NOTER VEKALET ÜCRETİNİ KİM ÖDÜYOR?

Noter satış ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.

KİRA GELİRİ SABİT Mİ?

Kira geliri her yıl devletin belirttiği oranlarda artacaktır. Yenileme döneminde sözleşmeniz buna göre yenilenecektir.

YABANCI KİMLİK/PASAPORTLA İŞLEM YAPABİLİR MİYİM?

Evet yapabiliyorsunuz.

İÇİNE TİNY HOUSE/KARAVAN VB KOYABİLİR MİYİM?

Arazi içine GES tesisi kurulacaktır. Bu nedenle Tiny House vb kurulmamaktadır.

SİZ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Kainat Holding olarak güneş paneli kurup, depolama yöntemi ile enerji satışını gerçekleştireceğiz.

İSTEDİĞİM ZAMAN SATABİLİR MİYİM?

Kooperatif arazi olduğu için, bizlere bildirerek satışını sağlayabilirsiniz. Satacağınız fiyat değişse de kira geliri değişmemektedir.

