Hangi evde, kim ve ne kadar oturuyor belli olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan "Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması" konusuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti üzerine konulan askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların kamusal kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik boyutları olduğunu söyledi.

Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine bağlı olduğunu belirten Adlı şöyle devam etti:

"Şerhin tarafı olan kurum, hukuki düzenlemeleri çerçevesinde örneğin sit alanı veya askeri yasak bölgeleri belirliyor, belirledikten sonra talep etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o bilgileri koordinatlara göre haritalarımıza işliyoruz ve ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle, parsellerle ilgili birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil artık malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek."