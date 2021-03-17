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Hangi evde, kim ve ne kadar oturuyor belli olacak

EMLAK HABERLERİ  | 17.03.2021 15:59 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların entegrasyonu ile taşınmazların bulunduğu yerlere ait "afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları" gibi bilgilere isteyen herkesin ulaşabileceğini bildirdi

Hangi evde, kim ve ne kadar oturuyor belli olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan "Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması" konusuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti üzerine konulan askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların kamusal kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik boyutları olduğunu söyledi.

Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine bağlı olduğunu belirten Adlı şöyle devam etti:

"Şerhin tarafı olan kurum, hukuki düzenlemeleri çerçevesinde örneğin sit alanı veya askeri yasak bölgeleri belirliyor, belirledikten sonra talep etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o bilgileri koordinatlara göre haritalarımıza işliyoruz ve ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle, parsellerle ilgili birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil artık malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek."

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Çalışmanın pilot uygulamasının Amasya'da yapıldığını aktaran Adlı, "Amasya'daki uygulamamız, kısıtlamaların işlenmesinin yanında bütün kamu kurumlarının elindeki mülkiyet hakkı ile ilgili bilgilerin mülkiyet bilgileriyle entegre olmasını sağlıyor." dedi.

Pilot proje kapsamında Amasya'ya yönelik kamusal kısıtlamaların ve diğer kurumlardan gelen verilerin Amasya Kadastro Müdürlüğünce toplandığını aktaran Adlı şunları kaydetti:

"Bu çalışma kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden afete maruz bölge alanları, fay hatları, toplanma ve çadır alanları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden meteorolojik bilgiler, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan ilgili taşınmazIarın koruma amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden riskli alan bölgeleri, rezerv alanı, yapı kayıt belge listesi, sit alan sınırı, anıt ağaç listesi alınarak entegrasyon çalışmalarına dahil edildi. Bu çalışmalarımız sonucunda, kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz ile ilgili kısıtlamaların isteyen herkes tarafından görülebilmesi sağlanacak. Taşınmaz piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar ve diğer paydaşların bilgiye ulaşma konusunda fırsat eşitliğine kavuşması sağlanacak, yatırım piyasalarının gelişimine ve etkinliğine kurumumuz tarafından büyük katkı sağlanmış olacak."

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'HANGİ DAİREDE KİMİN NE ZAMAN, NE KADAR OTURDUĞU BELLİ OLACAK'

Adlı, en büyük paydaşlarından biri olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) bilgilerle TAKBİS'teki bilgileri eşleştirmeye çalıştıklarını ve çalışma sonucunda da maliklerin ve ilgililerin taşınmaz bilgilerine ulaşmalarının sağlanacağını anlattı.

MAKS sisteminin önemine ilişkin örnek veren Adlı şöyle devam etti:

"Belediyeler, inşaat izni verdiği aşamadan inşaat bittikten sonraki oturma izni verdiği aşamaya kadar bütün bilgileri MAKS sistemine girmek zorunda. MAKS sisteminin TAKBİS sistemine tam entegresini sağladığımızda bu bilgilerin tamamı TAKBİS'te de görülecek. Dolayısıyla hangi dairede kim oturuyor, ne zamandan beri oturuyor, kiracı mı, ev sahibi mi, bütün bu bilgiler görülebilecek. Kamu kurumları kısıtlamaların olduğu parsel bilgilerini bize verecekler, bunları hem tapu boyutuyla hem mülkiyet haritası boyutuyla işleyeceğiz. Böylece parsellere ilişkin şerhler TAKBİS'e entegre edildiğinde afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları gibi kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz bilgilerine isteyen herkes açık kaynaklarımız üzerinden ulaşabilecek. İnsanlar artık bir yeri aldıklarında o yerle ilgili bütün bilgilere sahip olacak. Pilot uygulamamızın temmuz ayı gibi ilk ürünlerini almaya başlayacağız, ondan sonra da bunu ülke genelinde yaygınlaştıracağız."

(AA)

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