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Hasar görmeyen yüzde 50, müstakil yüzde 100 zamlandı: Bir deprem de kiralarda! Emlakçılar fahiş fiyat artışı yapanın üstünü çizdi…

24.02.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve ardından Hatay’da yaşanan depremler bölgedeki illerde büyük yıkıma yol açarken barınmak için kiralık konut arayışına giren depremzedeler fırsatçı ev sahipleri ile karşı karşıya kalmıştı. Bu gelişmenin ardından bir fiyat artış haberi de Adana’dan geldi. İddiaya göre depremde hasar görmeyen apartman dairelerinin fiyatı yüzde 50, müstakil evlerin ise yüzde 100 arttı. Birçok emlakçı ise fahiş fiyat yapan kişilerin ilanlarını yayınlamama kararı aldı.

Hasar görmeyen yüzde 50, müstakil yüzde 100 zamlandı: Bir deprem de kiralarda! Emlakçılar fahiş fiyat artışı yapanın üstünü çizdi…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana’da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Enkaza dönen kentlerde yaşayan vatandaşlar şehir değiştirmek zorunda kaldı. Depremin vurduğu illerde kendi evinde oturmak istemeyenler ve şehir değiştirmek isteyenler ‘hasarsız satılık konut’ ilanı verdi.

Evi hiç hasar almayanlar bile dairelerini satışa çıkarırken bazı ilanlarda ‘bakanlık tarafından hasarsızdır onayı verilmiştir’ ifadesi dikkat çekti. Ancak fiyatlarda da artış meydana geldi.

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Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, “Şu an müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şu an müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5.000 lira kira değeri olan evler şimdi 7.500 - 10.000 lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu” dedi.

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HASARLI BİNALAR ELDEN ÇIKARILIYOR

Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğine dikkat çeken Deran, “Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da bayağı düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı. Hasarsız olan yerlerde ise tam tersi, 2 milyon olan yer şu an 2 milyon 400 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor” diye konuştu.

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İLAN YAYINLAMAYACAKLAR

Öte yandan fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri için emlakçıların büyük çoğunluğu ilan yayınlamama kararı aldı. Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını belirtti.

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“Arada art niyetliler de vardır. Bunlar mutlaka her kesimde olduğu gibi bizim camiamızda da bulunuyor. Vatandaşın kendisinin kiraya vermeye kalktığı yerlerde fiyat aralığı oldukça yüksek istenilen yerler var. Biz Konya Emlakçılar Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte fiyat arttıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Yapmama kararı aldık. Bunun yanı sıra kira bedeli bile almayan veya kira bedelinin yarısını talep eden ev sahiplerimizde var” dedi.


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