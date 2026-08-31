Bitcoin'de 1 saatlik kabus! 200 milyon dolar buhar oldu

Bitcoin, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azaltmasıyla yeni haftaya sert düşüşle başladı. Pazar akşamı 79 bin doların üzerine çıkan kripto para, yaklaşık bir saat içinde 77 bin doların altına geriledi. Piyasa genelindeki ani satış dalgası, ilk bir saatte 200 milyon doları aşan pozisyon tasfiyesine neden oldu.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; ABD güçlerinin pazar günü Larak Adası'ndaki iki İran fırlatıcısını vurduğu, İran'ın ise Ürdün'de konuşlu askeri hedeflere saldırılarla karşılık verdiği bildirildi. ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın önemli petrol bölgelerinden Kharg Adası'nın "paramparça edildiğini" gösteren yapay zekâ videosu da gerilimi daha da artırdı.

PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 3 yükselerek 90 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki hareket, enerji maliyetleri kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası endişesini gündeme taşıdı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yaptığı şahin açıklamaların ardından yaşanan yükseliş, enflasyon görünümüne ilişkin kaygıları da güçlendirdi.

Asya borsaları ise saldırı haberleri sonrasında düşüşe geçti. Japonya'da Nikkei endeksi yaklaşık yüzde 2 gerilerken, Güney Kore Kospi ve Çin piyasaları da negatif seyir izledi. ABD ile Avrupa vadeli endekslerinde de düşüş görüldü. Japon yeni, dolar karşısında 160 seviyesini aşarak değer kaybetti.

WINTERMUTE'UN BITCOIN TRANSFERİ İZLENDİ

Bitcoin'deki kayıp 2 bin doları aşarken, piyasa yapıcı Wintermute'un işlemleri de yatırımcıların odağına yerleşti. Zincir üstü verilere göre şirket, son iki günde yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki 5 bin 100 BTC'yi Binance'e aktardı.

Bu transferin doğrudan satış yapıldığı anlamına gelmediği belirtilirken, Wintermute'un geçen hafta benzer nitelikteki hareketlerinin Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüşü hızlandırdığı hatırlatıldı. Ethereum da satış baskısından etkilendi. ETH, yaklaşık bir saat içinde 2 bin 500 doların üzerinden 2 bin 400 doların altına düştü.

Lookonchain verilerine göre bir balina ya da kurumsal yatırımcı, 100 milyon doların üzerinde değere sahip yaklaşık 41 bin ETH'yi borsalara yatırdı. Borsalara yapılan yüksek tutarlı transferler, genellikle olası satış hazırlığı olarak değerlendiriliyor.

BİR GÜNDE 400 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Kripto para piyasasındaki sert hareket, son 24 saatte 400 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. Tasfiyelerin büyük bölümünün sabah saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

CoinGlass verilerine göre Ethereum'daki uzun pozisyon tasfiyeleri yaklaşık 100 milyon dolara, Bitcoin'deki uzun pozisyon tasfiyeleri ise 62,60 milyon dolara ulaştı.

En yüksek tekil tasfiye Aster platformunda yaşandı; bir yatırımcının Ethereum pozisyonu 6,12 milyon dolarlık kayıpla kapatıldı. Son 24 saatte aşırı kaldıraç kullanan 100 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi.