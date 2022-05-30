Hazine arazisine konut projesinde kimler nasıl ev sahibi olacak, kiralar düşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Son dakika: Konut fiyatları ve kiralardaki artış aldı başını gitti. Yaşanan yüksek fiyat artışları vatandaşları mağdur ederken, özellikle büyükşehirlerde kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyor. Artan fiyatlar karşısında vatandaşları rahatlatmak isteyen hükümet, konut fiyatları ve kiralardaki artışla ilgili harekete geçti.

SON DAKİKA | BAKAN KURUM DUYURDU: HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın ev yapabilmesi için hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını söyledi. Bakan Kurum, vatandaşların tek parselde kendi evini yapabileceğini ya da talep örgütlenmesiyle daha büyük parseller alabileceğini kaydetti. Kurum, isteyenlerin müteahhitlerle anlaşabileceğini söyleyerek "Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz" dedi.

UZUN VADELİ ÖDEME ŞEKLİ

Bakan Kurum açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkaracağız.

İMAR PLANLANMASI NASIL OLACAK?

Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek.

KONUTTA YENİ MODEL HANGİ ŞEHİRLERDE UYGULANACAK?

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek.”

ARAZİYİ KİM ALACAK, NASIL EV YAPACAK?

Bakan Kurum'un açıkladığı "Arazi hazineden ev vatandaştan" modelinin yüksek kira fiyatlarına ve konut satışlarına nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu. Söz konusu proje ile vatandaşların daha kolay şekilde ev sahibi olması amaçlanırken, çalışmanın diğer şehirleri de kapsaması gündemde.

PROJE NE SAĞLAYACAK, VATANDAŞ NASIL EV SAHİBİ OLACAK?

Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın; yüksek fiyatların aslında bir 'balon' olduğunu ancak kısa vadede söz konusu projeyle bir çözüm bulunamayacağını belirtti. Prof. Dr. Mustafa Aydın, projenin orta ve kısa vadede sonuç verebileceğini iddia etti.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Çok ciddi bir atış var ev ve kira fiyatlarında. Bu sektörün uzmanları da benzer şeyleri söylüyor. Herkes bunda bir balon var diye düşünüyor. Evet, ciddi bir enflasyon var ama yine de çok da merkezde olmayan evlerin bile satış ve kira fiyatları ciddi oranda yükseldi.

PROF. DR. AYDIN: "KISA VADEDE ÇÖZÜM OLMAZ"

Hükümetin bu adımını olumlu buluyorum ama bu soruna kısa sürede çözüm bulacak bir şey değil. Ayrıntılar açıklanınca daha net göreceğiz. Bu arsalar aslında İstanbul'un biraz dışındaki bölgelerde satılacak. Orta ve uzun vadede evet ama kısa vadedeki bu balonu çözecek bir çözüm olarak görülmüyor."



