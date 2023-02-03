İkinci el konut projesi geliyor! Ev sahibi olmak isteyenlere yeni kampanya... 0,99'a kredi ve 180 ay vade!

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Ancak yüksek faiz oranları ve çekilebilecek kredilerin düşüklüğü ev alma hayallerine gölge düşürürken, sıfır konutların arından ikinci el konutlar için yeni kampanya geliyor. İkinci el konutlarda da devlet desteği ile ev sahibi olmanın önü açılıyor. Sıfır konutlar için 0,69 faiz oranıyla başlayan kampanya sonrası gözler ikinci el dairelerle ilgili yapılacak çalışmaya çevrilmişti. Artık kendi evini almak isteyenler ikinci el konutlarda da devlet desteği ile ev sahibi olabilecek.

0,99 FAİZLE KREDİ, 180 AY VADE

Yeni proje için çalışmalar hızlanırken, ATV Haber'de yer alan taslağa göre; ikinci el konut almak isteyenlere yüzde 0,99 faiz oranıyla 15 yıl yani 180 ay vade imkanı sağlanması planlanıyor.

İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASINDA ÖRNEK ÖDEME PLANI

Örneğin; 1 milyonluk kredi için kampanya hayata geçtiğinde aylık taksit 11 bin 924 TL olacak.

KREDİ LİMİTLERİ ARTIRILACAK

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam "Devlet bankalarının 300 bin TL ile sınırlı olan kredilerindeki rakam yukarı doğru çıkarılırsa rahatlıkla konut almak için vatandaşlar talip olacaktır. Tapu tarafında, vergi tarafında bir hareketlilik olur."

FİYAT ARTIRANLAR MERCEK ALTINDA

Kampanyada fırsatçılara karşı ise yeni önlemler söz konusu olacak. Buna göre ilan sitelerinden bilgiler istenecek yüksek fiyat artışı yapanlar tespit edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla ikinci el konut kampanyası vakit kaybedilmeden duyurulacak.



