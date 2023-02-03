İkinci el konut projesi geliyor! Ev sahibi olmak isteyenlere yeni kampanya... 0,99'a kredi ve 180 ay vade!

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Ancak yüksek faiz oranları ve çekilebilecek kredilerin düşüklüğü ev alma hayallerine gölge düşürürken, sıfır konutların arından ikinci el konutlar için yeni kampanya geliyor. İkinci el konutlarda da devlet desteği ile ev sahibi olmanın önü açılıyor. Sıfır konutlar için 0,69 faiz oranıyla başlayan kampanya sonrası gözler ikinci el dairelerle ilgili yapılacak çalışmaya çevrilmişti. Artık kendi evini almak isteyenler ikinci el konutlarda da devlet desteği ile ev sahibi olabilecek.
Yeni proje için çalışmalar hızlanırken, ATV Haber'de yer alan taslağa göre; ikinci el konut almak isteyenlere yüzde 0,99 faiz oranıyla 15 yıl yani 180 ay vade imkanı sağlanması planlanıyor.
Örneğin; 1 milyonluk kredi için kampanya hayata geçtiğinde aylık taksit 11 bin 924 TL olacak.
Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam "Devlet bankalarının 300 bin TL ile sınırlı olan kredilerindeki rakam yukarı doğru çıkarılırsa rahatlıkla konut almak için vatandaşlar talip olacaktır. Tapu tarafında, vergi tarafında bir hareketlilik olur."
Kampanyada fırsatçılara karşı ise yeni önlemler söz konusu olacak. Buna göre ilan sitelerinden bilgiler istenecek yüksek fiyat artışı yapanlar tespit edilecek.
Çalışmaların tamamlanmasıyla ikinci el konut kampanyası vakit kaybedilmeden duyurulacak.