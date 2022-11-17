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İlk Evim, İlk İş Yerim yeni kura takvimi belli oldu! Heyecan bugün başladı; sıra o illerde...

17.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yeni kura takvimi belli oldu. 12 ilde 21 bin 893 konutun hak sahipleri belirlenirken, 11 il için kura çekimi bugün başladı. Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'dan 29 bin 363 sosyal konutun kurası bugünden itibaren çekilecek.

İlk Evim, İlk İş Yerim yeni kura takvimi belli oldu! Heyecan bugün başladı; sıra o illerde...

Sosyal konut projesinde kur çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.

12 İLDE 21 BİN 293 KONUTUN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

7-16 Kasım’da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis’te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.

11 YENİ İLDE KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor.

Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. 17-28 Kasım’da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

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“İKİNCİ ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN KİLİS’TEN BAŞLIYOR”

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24
19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

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