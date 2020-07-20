İpotekli konut alımı arttı! İpotekli konut satışı nasıl olur?

Yapılan kredi faiz indirimleri ve konut kredisi kampanyaları ile ipotekli konut satışı Haziran ayında 101.504 adet ile tarihteki en yüksek aylık veriye ulaştı. İpotekli konut alımı konusunda büyük bir talebin yaşandığı gözlemlenirken bu konuda pandemi sürecindeki normalleşme çalışmalarının bir sonucu olarak düşük faizli konut kredileri etkili oldu. 2020 Haziran ayında bir önceki aya göre %449 artış oldu ve 101.504 ipotekli ev satıldı. İpotekli konut satışı artışı 2020 yılının ilk yarısında ipotekli konutlarda aylara göre dağılım grafiğine bakıldığı zaman Ocak, Şubat ve Mart aylarında satışlar 43.000 seviyelerinde kaldı. Nisan ayında pandemi nedeniyle salgın endişeleri üst seviyelere tırmandığı için vatandaşlar ipotekli konut satın almak konusunda endişe yaşadı ve rakamlar 17.000’lere kadar geriledi. Alınan tedbirler ve sosyal hayatın kontrollü bir şekilde eskiye dönmesi için yapılan uygulamalarla beraber ipotekli ev satın almak yeniden cazip görünmeye başladı ve satışlar Haziran ayında 101.000 üstüne çıktı.

İpotekli konut nedir? Henüz deneyimlememiş olanlar için sıkça cevabı merak edilen ipotekli konut alınır mı sorusunun yanı sıra ipotekli konut satışı ne demek sorusunun cevabı da araştırılıyor. Örneğin banka kredisi ile satın alınan konutlarda ipotek uygulanıyor. Kredi borcu ödendikten sonra konut üzerindeki ipotek kaldırılıyor. Böylece ev alım satım için uygun bir hale geliyor. Ancak konut alacak kişinin farklı mülkleri de bulunuyorsa farklı gayrimenkuller üstünden de ipotek sağlanabiliyor. Banka ipotekli ev satışı konusunda sık sık kullanılan ipotek terimi; bankadan alınan konut kredisinin karşılığı olan bir teminat şeklinde nitelendiriliyor. Banka ipotekli evi nasıl satar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ev kredisi borcu ödenmediği zaman konut satışa çıkartılıyor ve bankanın borcu kapatılıyor. Banka dışında ticari ipotekli ev satın almak da mümkün oluyor. Çünkü ipotek sadece konut kredisi için de ticari krediler için de uygulanabiliyor. İpotekli konut satışı nasıl olur? İpotekli konut satışlarının sık sık gündeme gelmesiyle vatandaşlar “İpotekli konut satışı nasıl oluyor?” sorusuna yanıt arıyor. Banka ipotekli konut satışı direkt olarak yapılamadığından dolayı bankaya ipoteğin kaldırılması adına başvuruda bulunuyor. İpotekli konut nasıl alınır sorusuna yanıt olarak satılan gayrimenkulde satıcı ve alıcı arasında anlaşma sağlanıyor, bankayla görüşme yapılıyor ve ipotek kaldırılabiliyor.