FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. İstanbul'da en yaşlı konut stoku o ilçelerde '6,2 milyon kişi...' 12 maddelik yol haritası! Önemli çağrı

İstanbul'da en yaşlı konut stoku o ilçelerde '6,2 milyon kişi...' 12 maddelik yol haritası! Önemli çağrı

15.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2000 ve öncesi bina sayısı 818 bin adedi aşarken en yaşlı konut stokunun Fatih ve Üsküdar'da olduğu ortaya kondu. Uzmanlar, deprem dayanıklılık testi yaptırılması, sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi çağrısı yapıyor. KENTSEV Başkan Vekili Haldun Ersen İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri bir depremde hafif, orta, ağır ve çok ağır hasar alması beklenen 491 bin binada 6,2 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini söyledi ve 12 maddelik yol haritasına dikkat çekti.

İstanbul'da en yaşlı konut stoku o ilçelerde '6,2 milyon kişi...' 12 maddelik yol haritası! Önemli çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 2020'de hazırlanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" megakentteki konut stokuna ilişkin verileri ortaya koyuyor.

AA muhabirinin söz konusu çalışmadan derlediği bilgiye göre, kentte 2000 ve öncesinde yapılmış bina sayısının 818 bin 339 olduğu görülüyor. Söz konusu yapıların 555 bin adedinin 1980-2000 tarihli, 264 bininin ise 1980 öncesinde yapıldığı rapora yansımış durumda.

İstanbul'da 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu biliniyor.

Fatih'i 35 bin 353 adetle Üsküdar, 34 bin 618 ile Bağcılar, 34 bin 592 ile Pendik, 34 bin 333 ile Beykoz, 33 bin 727 ile Ümraniye, 33 bin 68 adetle Sarıyer izliyor. 7 ilçede bina sayısının 30 binin üzerinde olduğu görülüyor.

thumbs_b_c_3e0f194ac5308abfcfb8c25f1b477356

EN DÜŞÜK ADALAR VE BEYLİKDÜZÜ'NDE

Yapım tarihi 2000 ve öncesine ait bina sayısı Küçükçekmece ve Silivri'de 25-30 bin adet, Beyoğlu, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultangazi, Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da 20-25 bin adet, Bahçelievler, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenler, Şile, Ataşehir, Avcılar ve Sancaktepe'de 15-20 bin adet aralığında.

Büyükçekmece, Başakşehir, Çekmeköy, Tuzla, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Çatalca'da ise 10-15 bin adet aralığında 23 yaşında üzerinde bina bulunuyor.

Yapım tarihi 2000 ve öncesine ait bina sayısının en düşük kaldığı ilçe 5 bin 325 adetle Adalar olurken, onu 6 bin 262 ile Beylikdüzü, 9 bin 800 ile Güngören, 9 bin 961 ile Bakırköy izliyor.

Rapora göre, 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde İstanbul'da 301 bin binanın hafif, 137 bin binanın orta, 39,5 bin binanın ağır, 13,5 bin binanın ise çok ağır hasar görebileceği öngörülüyor.

"BİNANIZA DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ YAPTIRIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada, "Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, yaşlı konutlarla ilgili deprem dayanıklılık testi yaptırılması, sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor.

Yer 8 metre kaydı! Tapulu arazilerin sınırları karıştı 'Mülkiyet...' Yer 8 metre kaydı! Tapulu arazilerin sınırları karıştı 'Mülkiyet...'

"HAFİF, ORTA, AĞIR VE ÇOK AĞIR HASAR ALMASI BEKLENEN 491 BİN BİNADA 6,2 MİLYON KİŞİ"

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkan Vekili Haldun Ersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hafif, orta, ağır ve çok ağır hasar alması beklenen 491 bin binada 6,2 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini söyledi.

Özellikle çok ağır hasar alması beklenen binaların hemen tahliye edilmesi ve bu yapıların dönüşümü için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Ersen, bunun yolunun da konut sakinlerinin yapı denetimi yaptırmalarından geçtiğini anlattı.

Ersen, vatandaşlardan binalarına dayanıklılık testi yaptırmaları gerektiğini kaydederek, kentsel dönüşüm için geç kalmamalarını, bu konuda topluca seferberlik ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.

KENTSEL'DEN KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YOL HARİTASI

Haldun Ersen, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın bu alanda farkındalığını artırmak amacıyla yol haritasını açıkladığını belirterek, "Türkiye'nin en önemli problemlerinden kentsel dönüşümün siyaset üstü bir yaklaşımla, milli seferberlik bilinciyle, aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi birlik, beraberlik ruhuyla ele alınması gerekiyor." dedi.

Ülke genelinde milyonlarca riskli konut bulunduğuna işaret eden Ersen, "Mülkiyeti elinde tutan vatandaşın vakit kaybetmeden bu işin içine katılması ve riskli binalar için harekete geçilmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın özellikle 2022'de devreye aldığı kentsel dönüşüm teşviklerinin bu anlamda hayati olduğunu da düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"SÜREÇ 12 MADDEDEN OLUŞUYOR"

Ersen, kentsel dönüşüm için hazırladıkları yol haritasına değinerek, bu sürecin 12 maddeden oluştuğunu söyledi.

Ersen, bu maddelerin "iletişim stratejisi", "fayda ve maliyet ilişkisi", "mülkiyet sorunlarının çözülmesi", "STK'lar ile iş birliği", "vatandaşın geri bildiriminin alınması", "sosyolojik ve psikolojik etki", dönüşümün vatandaş, devlet ve STK'ler ile çözülebileceği", "6306 Sayılı Kanun'un geliştirilmesi", "planlama ilkeleri", "yerel yönetimler", "kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi" ve "yargılama" olduğunu aktardı.

İstanbul'da 2000 ve öncesinde yapılan binaların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

İLÇE - 1980 ÖNCESİ - 1980-2000 ARASI - 2000 VE ÖNCESİ TOPLAM

Adalar - 3.584 - 1741 - 5325
Arnavutköy - 96 - 19203 - 19299
Ataşehir - 7735 - 10297 - 18032
Avcılar - 2596 - 14287 - 16883
Bağcılar - 6072 - 28546 - 34618
Bahçelievler - 3892 - 15483 - 19375
Bakırköy - 4869 - 5092 - 9961
Başakşehir - 814 - 13620 - 14434
Bayrampaşa - 8295 - 10240 - 18535
Beşiktaş - 7272 - 5195 - 12467
Beykoz - 15981 - 18352 - 34333
Beylikdüzü - 41 - 6221 - 6262
Beyoğlu - 17052 - 7940 - 24992
Büyükçekmece - 1303 - 13622 - 14925
Çatalca - 1863 - 9266 - 11129
Çekmeköy - 529 - 13813 - 14342
Esenler - 6582 - 11739 - 18321
Esenyurt - 499 - 23301 - 23800
Eyüp - 11966 - 10171 - 22137
Fatih - 31899 - 7887 - 39786
Gaziosmanpaşa - 12786 - 8375 - 21161
Güngören - 2513 - 7287 - 9800
Kadıköy - 12816 - 5611 - 18427
Kağıthane - 11813 - 11877 - 23690
Kartal - 9211 - 14491 - 23702
Küçükçekmece - 7535 - 20621 - 28156
Maltepe - 6541 - 18144 - 24685
Pendik - 6703 - 27889 - 34592
Sancaktepe - 460 - 15873 - 16333
Sarıyer - 11898 - 21170 - 33068
Silivri - 1338 - 25292 - 26630
Sultanbeyli - 458 - 22817 - 23275
Sultangazi - 4502 - 18421 - 22923
Şile - 6762 - 11293 - 18055
Şişli - 10601 - 8487 - 19088
Tuzla - 2882 - 11139 - 14021
Ümraniye - 5448 - 28279 - 33727
Üsküdar - 13864 - 21489 - 35353
Zeytinburnu - 2594 - 10103 - 12697
TOPLAM - 263655 - 554674 - 818339

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Riskli binada oturuyorsanız ev satış bedelini geri alabilirsiniz!Riskli binada oturuyorsanız ev satış bedelini geri alabilirsiniz!
İstanbul'da yapı tespit taramaları başlıyorİstanbul'da yapı tespit taramaları başlıyor
Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...' Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Karadeniz için tehlike çanları! Olması gereken sıcaklığı aştı

Karadeniz için tehlike çanları! Olması gereken sıcaklığı aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.