İstanbul'da ev almak isteyenler için rakamla açıkladı! 'Faizin düşmesi...'

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artışla 19 bin 712 olarak kayıtlara geçti.

"KONUT SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE İÇİN GÜZEL BİR SÜREÇ"

Konut satışı verilerini Ekol TV yayınında değerlendiren gayrimenkul uzmanı Yağmur Gökçe Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Konut satışındaki artışın en büyük nedenlerinden birisi, kredi oranlarının bir miktar özellikle ilk evini alacak olan vatandaşlarımız için düşüş göstermesi ve kredi imkanlarının da yani verilen kredi miktarlarının da daha artış göstermesi. İpotekli satışlarda çünkü

yüzde 45 oranında bir artış gözlemliyoruz geçen yıla göre. Burada ilk evini alacak olan vatandaşlarımız 5 milyona kadar olan mülklerde yüzde 90'ına kadar kredi kullanabiliyorlar. 5 milyon - 10 milyon arası olan rakamlardaki mülklerde de yüzde 80'ine kadar A sınıfı, bir enerji sınıfı mülkün yüzde 80'ine kadar kredilendirebiliyorlar. Oran da 2.69 gibi güzel bir seviyelere kadar indi. Bu da tabii ki piyasada ev almak isteyenlere, konut sahibi olmak isteyenlere yeni bir imkan sunmak açısından güzel bir süreç oldu.

"PİYASADA SATIŞLARA YANSIDI"

Tabii ki yine de istediğimiz seviyelerde değil. Yani bunun bir yüzde 1 - yüzde 1,5 bandında en az olması aslında en verimli hali bu olmalı. Ama 3'lerin üzerinde hatta 4'lerin üzerindeki faiz oranlarını gördüğümüz için 2.69 nebzen geçen yıllara göre çok daha iyi bir rakam. O da tabii piyasada satışlara yansıdı.

KONUT FİYATLARINDA SON DURUM

Faiz düştüğü zaman fiyat yükseliyor. Faiz yükseldiği zaman fiyat düşüyor. Faiz tabii ki burada faize ulaşamadığı zaman vatandaş yeni mülk satın alamıyor. Orada bir sarmal oluşuyor. Buradaki aslında en önemli şey burada konut üretimini arttırmak ve konut maliyetlerini düşürmek. Yani enflasyon ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatları talebe bağlı değil de maliyete ve enflasyona bağlı olarak düşecektir. O zaman tabii ki faiz oranlarının da cazibesiyle daha çok vatandaş daha çok daha iyi ve daha güzel konutlara sahip olacaktır. Ama şu anda faizin düşmesi evet fiyatlarda da bir kıpırdatma yaratıyor açıkçası. Bu da tamamen taleple alakalı bir şey.

3 BÜYÜKŞEHİR DIŞINDA NERELER RAĞBET GÖRÜYOR?

İç Anadolu bölgesindeki diğer büyük şehirlerde de yine kredilere bağlı

vatandaşların taleplerinde artma gözlemleniyor. Ege kıyılarında da büyükşehirlerde yine aynı şekilde. Marmara bölgesinde özellikle yine İstanbul dışındakilerde de talep var. Ama en çok tabii ki büyük şehirlerde yaşamın yoğun olduğu büyük şehirlerde en çok da talep gören. Çünkü hem maaşlı ve beyaz yakalı dediğimiz kesimin de yoğunlukla yaşadığı şehirler İstanbul, Ankara, İzmir. Bunun da vermiş olduğu tabii kredi kullanarak vesaire taksitle ödeme seçenekleri en çok maaşlı kesimin ilgi gösterdiği seçenekler. Onun da etkisiyle tabii büyükşehirlerde bu rakamlar daha üst seviyede.

İSTANBUL'DA EV ALMAK İSTEYEN BİRİ EN UCUZ EVLERİ NEREDE BULABİLİR?

Sultanbeyli, Esenyurt, Esenler bunlar nebzen daha rakamların, Küçükçekmece rakamların daha düşük olduğu ilçeler, İstanbul için konuşuyoruz. Zaten baktığımız zaman ortalama metrekare olarak 45 - 50 bin bandında bir konut fiyatlaması gözlemleniyor. O da 100 m² bir dairenin fiyatı 4,5 - 5 milyon bandından başlıyor ve bu rakam bölgeye, binanın yaşına, metrekaresine, kalitesine, lüks imkanlarına bağlı olarak tabii ki fiyatlar yukarıya doğru hareket ediyor ama 4,5 5 milyon bandında hemen hemen ortalama bir fiyattan bahsedebiliriz İstanbul için.

4,5 - 5 MİLYONA EV ALMAK İÇİN NE KADAR PEŞİNAT GEREKİR?

Eğer ilk evini alacaksa yüzde 10 peşinat yeterli. 5 milyona kadar. 5 milyona kadar 500 bin TL'sini nakit olarak kendisi finanse ediyor. 4,5 milyon TL'yi de bankadan kredilendirebiliyor. En yüksek 120 ay oluyor. Burada önemli olan bir de binanın enerji sınıfı çok önemli. A enerji sınıfı olan binalar için yüzde 90'a kadar kredi verilebiliyor bankalarda. A enerji sınıfı değil, B enerji sınıfındaki binalarda da yüzde 80'e kadar kredilendirme sağlanabiliyor.

10 yıl da uzun bir süreç. Onu da dikkate alarak düşünmek lazım. 10 yıl boyunca sabit ödenen bir rakam bu. Tabii ki çok yüksek. Herkesin ödeyebileceği bir gelir düzeyi değil ama buradaki oranların daha dediğim gibi aşağı doğru gelmesi hepimizin zaten temennisi.

KİRALARDA SON DURUM

Kira enflasyonu maalesef özellikle büyük şehirlerde çözülemeyen bir durum. Çünkü neden? Kiralanacak ev sayısı fazla değil. Yani vatandaş yeni bir eve çıkmak istediğinde kendisine alternatif oluşabilecek birçok seçenek olmayınca oradaki fiyatlama otomatik olarak artıyor. Yani talebe bağlı olarak da kira fiyatlarının yukarı doğru hareket etmesi çok normal. Burada ne kadar çok konut üretilirse, ne kadar ya da boş olan daireler ne kadar çok kiraya çıkartılırsa o zaman da fiyatlar geriye doğru gidecektir. Ama bu tabii ki kolay bir süreç, özellikle büyükşehirler için olmuyor"