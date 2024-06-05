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İstanbul’da evler boş kaldı! Günler sonra bitecek: ‘Tansiyon artıyor…’ diyerek uyardılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.06.2024 08:59
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada zam sınırının bitmesine kısa bir süre kala emlak sektörü temsilcilerinden uyarı geldi. İlanlarda en çok boş konutun İstanbul'da görüldüğünü kaydeden uzmanlar, kira fiyatlarının 1 Temmuz sonrasında düşmesini beklemediklerini dile getirdi. 'Tansiyon artıyor' diyerek dikkat çeken verileri paylaştılar.

İstanbul’da evler boş kaldı! Günler sonra bitecek: ‘Tansiyon artıyor…’ diyerek uyardılar

1 Temmuz’dan itibaren kirada yüzde 25 sınırının uzatılmayacağını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak temmuzda bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok. Biz şuna inanıyoruz. Piyasada fiyatları arz ve talep belirlesin. Konut arzını artıracağız” diyerek açıklamıştı.

Bu kapsamda Temmuz ayından itibaren kira artışında yeniden 12 aylık TÜFE hesaplamasına geri dönülecek. Ancak öncesinde kira zammı için son veri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) geldi. Şu an sadece iş yerleri için uygulanan kira artış oranı böylece Haziran ayı için 62,51 olarak hesaplandı.

Peki bu tarihten sonra kira fiyatları ne olur? Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı dikkat çeken verilerle birlikte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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BOŞ KONUT İLANLARININ ÇOĞU İSTANBUL’DAN

Milliyet’e konuşan Özelmacıklı, yakın zamanda bir araştırma şirketinin yaptığı anketten bilgi paylaşarak, “Buna göre kiracıların yaklaşık yüzde 86’sının yüzde 25’ten fazla bir oranda kiralara zam yaptığına ilişkin değerlendirmeler medyaya yansıdı” dedi.

İlan sitelerinde satılık verilen ilanlarda konutların yüzde 60’a yakınının boş konut ilanlarından oluştuğu, yüzde 20’sinin kiracılı, yüzde 20’sinde ise ev sahibinin oturduğu evlerden oluştuğunu dile getiren uzman isim, “Bu ilanlardan 4’te 1’i İstanbul’da veriliyor. İstanbul’da yüzde 53’e yakın ilan boş konutlardan oluşurken yüzde 26’sı kiracılı, yüzde 10’u da mülk sahibi tarafından kullanılan evler olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

KİRALIK DAİRE SAYISINDA ARTIŞ OLUR MU?

Özelmacıklı 1 Temmuz’dan sonra piyasada kiralık dairelerin artıp artmayacağına ilişkin, “Biz bunu piyasada ciddi olarak hissetmeyiz. Özellikle mal sahibi bugün bile kiraya verse seneye TÜFE’ye göre zam yapacak. Ben 1 Temmuz’dan sonra çok fazla kiralık daire olacağını düşünmüyorum” yorumunu yaptı.

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1 TEMMUZ’DAN SONRA KİRALARDA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kiralık fiyatlarında aşağı yönlü bir değişim çok fazla beklemiyoruz. Kira fiyatlarında tansiyon artıyor. İstanbul’da metrekare kira fiyatları 200 TL seviyesine geldi. Ağustos’ta 160 TL olan metrekare fiyatları bugünlerde 200 TL’ye yaklaştı.
İstanbul şu anda kira fiyatlarının enflasyona göre daha düşük seyrettiği bir şehir olarak değerlendirilebilir ancak bu Ankara açısından baktığımızda Ağustos aylarında 115 TL olan kiralar metrekarede şimdi 150 TL seviyesinde.

KİRADA NORMALLEŞMEYİ NE ZAMAN GÖRÜRÜZ?

Kira fiyatlarındaki tansiyon ekonomi politikalarının daha etkin bir şekilde görülmesiyle düşebilir. Mevduat faizleri düşmeye başladıkça, enflasyon düşüşleri etkisini gösterdiği müddetçe kiralar biraz daha normalleşebilir.”


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