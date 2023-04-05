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İstanbul'da tepki çeken kiralık ev ilanı... "Bu kadar da olmaz" dedirtti! İçi adeta harabe gibi

05.04.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ev kiralarındaki artış hakkında tartışmalar yaşanırken, Bağcılar’da 'içi adeta harabe gibi' olan, bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan ev için 8 bin 500 lira kira istendiği görüldü. İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve evin eşyalı olduğu belirtildi. İlan tepki toplarken, vatandaşlar bu evlerin yabancı uyruklulara kiraya verildiğini dile getirdi.

İstanbul'da tepki çeken kiralık ev ilanı... "Bu kadar da olmaz" dedirtti! İçi adeta harabe gibi

İstanbul’da bazı ev sahipleri, harabe şeklinde olan evlerini yabancı uyruklu vatandaşlara fahiş fiyatlarla kiralamaya çalışıyor. Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi. İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtildi.

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“BURADAKİ EMLAKÇILARA SORUP BİR FİYAT ALMIŞTIR”

Yan sokakta bulunan eski evin yüksek fiyatla kiralanacağını belirten Tamer Kınsu, “Yan sokağımızdaki binanın sahibi de kendi kafasına göre kira bedeli belirlememiş. Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır. Kafasında kurup da 8 bin TL demez. Adaletli değil ama şu anki sistem buna yöneltiyor” dedi.

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“GENELDE YABANCI UYRUKLULAR BU TARZ EVLERİ TUTUYOR”

Arif Günçiçek ise, “Ben de daha önce oturulacak gibi olmayan bir ilan görmüştüm. İnsanlar mecbur kaldıkça oturuyor. Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor. Onları da kandırıyor olabilirler ama verilecek bir kira değil. Ben de ilanı internette görmüştüm. İnsanların vicdanına bırakıyoruz” dedi.

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(İHA)

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İstanbul Bağcılar

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