İstanbul'daki kiralık ve satılık ev fiyatlarında deprem hareketliliği! Kuzeye doğru göç emlak piyasasını altüst etti

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki emlak piyasası altüst oldu. Riskli bölgelerdeki eski yapılarda fiyatlar düştü, satılık ve kiralık evlere olan talep ise adeta sıfırlandı.

ESKİ BİNALARDAN 'GÖÇ' VAR, SATILIK VE KİRALIK EV FİYATLARI DÜŞTÜ

ATV Haber'de yer alan habere göre; Avcılar'da 2 ay öncesine kadar 1 milyon 700 bin TL istenen evler, 1 milyon 200 bin TL'ye düştü.

10 bin TL 'yi bulan ev kiraları ise 5 bin TL'ye kadar düştü.

Emlakçılara göre ise ilçede hem kiralık hem de satılık ev fiyatlarındaki düşüş devam edecek.

Deprem açısından riskli olan ilçelerden olan Bakırköy'de de benzer bir durum söz konusu. 6 Şubat depreminden önce 40 yaşına ve 100 metrekare olan bir daire 3 milyon TL'ye satılırken; şu an 2 milyon 750 bin TL'ye satılıyor.

İSTANBUL'DA KUZEYE DOĞRU FİYATLAR YÜKSELİYOR

Uzmanlar İstanbul'un kuzey tarafının yani Kayaşehir, Başakşehir, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi yerlerin daha güvenli olduğunu söyleyince; vatandaşlar da yavaş yavaş o bölgelere kaymaya başladı.

Yaşanan talep patlaması nedeniyle de bu bölgelerdeki hem kiralık hem de satılık evlerin fiyatı yükseliyor.