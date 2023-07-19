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  4. İstanbul Şişli'de 650 Bin TL'ye kiralık daire! Ne villa, ne yalı gören inanamıyor... 390 Bin TL'ye de var ama 4+1!

İstanbul Şişli'de 650 Bin TL'ye kiralık daire! Ne villa, ne yalı gören inanamıyor... 390 Bin TL'ye de var ama 4+1!

19.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev fiyatlarındaki fahiş artışla birlikte kiralarda aldı başını gitti. Özellikle büyükşehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, buldukları evlerin fiyatları karşısında da şaşkına dönüyor. Öyle ki İstanbul'da bulunan bir daire için 650 Bin TL aylık kira isteniyor. İnternet sitelerinde 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi rakamlarla benzer kiralık ev ilanları da yer alırken, gören inanamıyor.

İstanbul Şişli'de 650 Bin TL'ye kiralık daire! Ne villa, ne yalı gören inanamıyor... 390 Bin TL'ye de var ama 4+1!

Kiralardaki artış bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Derme çatma bodrum katlarında bile kira ücretleri 15 bin TL'ye kadar çıkarken; lüks dairelerin kiraları da uçtu.

YALI DEĞİL VİLLA DEĞİL! AYLIK KİRASI 650 BİN TL

İstanbul Şişli'de bulunan 7 odalı bir daire için aylık 650 Bin TL kira isteniyor. İnternette yer alan ilanı görenler ilk başta gözlerine inanamasa da başka sitelerde de benzer ilanlarla karşılaştı. 4+1 daire için 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi aylık kiralar isteniyor.

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SEBEBİ SERBEST PİYASA

TV 100'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, ilan sitelerinde yer alan dairelerin yüksek kira fiyatlarını serbest piyasaya bağlıyor. Üst limiti olmayan gayrimenkullerde ev sahiplerinin istediği rakamları yazdığını ve aracı firmaların da istediği rakamları ev değeri olarak sunduğunu belirten Kırmızıtaş, alıcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

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"390 BİN'E İLANDA OLAN EVDEN YARIN 550 BİN DE İSTENEBİLİR"

Kırmızıtaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"6+1 bir daireden bahsediyoruz, Boğaz manzaralı ama ev bile değil daireden bahsediyoruz. Yani bulunduğu katta da tek değil. Aylık kirası 650 bin TL. İnternet sayfaları, mevcutta bir kontrol olmadığı için 390 Bin TL'lik daireyi ertesi gün 550 Bin TL'ye de sunabilir. Her evin bir değeri var, alıcılar bilinçli hareket ederse o fiyatlar otomatik olarak aşağı inecektir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli kiralık daire

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