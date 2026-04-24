İstanbul TOKİ 100 bin konut projesi çekilişi yarın! İşte detaylar

İstanbul TOKİ 100 bin konut projesi için kura çekim yarın başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre kura çekilişinin detayları netleşti. 25-26-27 Nisan 2026'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak çekilişler saat 14.00'te başlayacak ve noter huzurunda canlı yayınlanacak.

Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek çekilişlerde hak sahipleri tek tek belirlenecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üç gün sürecek organizasyon kapsamında binlerce başvuru sahibi, etaplar halinde yapılacak çekilişlerle belirlenecek.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar asil ve yedek listelere TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek. taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden dönemde başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENECEK?

Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece vatandaşlar çekilişleri anlık olarak takip edebilecek.

İŞTE PROJENİN DETAYLARI

Projede yer alan konutlar için satış ve ödeme detayları ise şu şekilde:

1+1 KONUT (55 M²)

• Satış fiyatı: 1.950.000 TL

• %10 peşinat: 195.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 7.313 TL

2+1 KONUT (65 M²)

• Satış fiyatı: 2.450.000 TL

• %10 peşinat: 245.000 TL

• Aylık taksit: 9.188 TL

2+1 KONUT (80 M²)

• Satış fiyatı: 2.950.000 TL

• %10 peşinat: 295.000 TL

• Aylık taksit: 11.063 TL