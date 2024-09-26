İstanbul'u bile geçti... En pahalı evler o ilde çıktı! Duyan şaşırdı: 1 metrekaresi 61 bin TL

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il hangisi diye sorulunca çoğu kişi 'İstanbul' yanıtını verirdi. Ancak en pahalı evlerin İstanbul'da olmadığı ortaya çıktı. Konut fiyatlarıyla ilgili yapılan çalışmaya göre; lider Muğla. Bu durumda, Bodrum, Göcek ve Datça gibi tatil merkezlerinin etkisinin de fazla olduğu belirtilirken İstanbul da ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI EVLERDE MUĞLA BİRİNCİ, İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; tatil beldelerinde yaşamak için büyük bütçeler gerekiyor. Türkiye'de konut fiyatının en yüksek olduğu il belli oldu. Genellikle en yüksek konut fiyatlarının olduğu il hangisi diye sorulunca vatandaşların ağırlıklı cevabı İstanbul ya da Ankara olurken sıralama hiç de beklendiği gibi çıkmadı. Türkiye'deki en pahalı evler İstanbul'da değil, ağustos ayı verilerine göre o il Muğla oldu. İstanbul da Muğla'dan sonra ikinci sırada geldi.

100 METREKARELİK BİR EV 6 MİLYON TL CİVARINDA

Muğla'nın listede birinci sırada olduğunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken deniz kıyısı olmasından kaynaklı olabileceğini belirtti. Bodrum, Göcek, Fethiye gibi gözde tatil merkezlerinin de etkisiyle Muğla'da konutların ortalama metrekare fiyatı 61 bin 419 TL oldu. Yani 100 metrekarelik bir ev 6 milyon TL civarında.

Listenin ikinci sırasında yer alan İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatı 40 bin 741 TL. İstanbul'u, Aydın, Antalya ve İzmir takip ediyor.