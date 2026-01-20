FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

İstanbul'u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre; KFE aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı. Ortalama konut fiyatları da belli olurken en pahalı şehir de ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul'u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir
Hande Dağ

Merkez Bankası 2025 yılı Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Ortalama konut fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de aylık bazda düşüş gösterdi. Peki İstanbul'u hangi il geçti? İşte detaylar...

İstanbul u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir 1

TGRT Haber'de yer alan habere göre; 81 ilde konut fiyatları belli oldu. Merkez Bankası 2025 Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Aralıkta endeks aylık bazda %0,2, yıllık bazda %29 arttı. 3 büyük il için bakıldığında, Aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da ve Ankara'da %0,2, İzmir'de de %0,1 azalış kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev alacaklara çarpıcı uyarı 'Kelebek etkisiyle fiyatlar çıkıyor' Ev alacaklara çarpıcı uyarı 'Kelebek etkisiyle fiyatlar çıkıyor'

İstanbul u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir 2

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KONUT BİRİM FİYATI

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da %28,5, Ankara'da %34,9, İzmir'de %30,8 yükseldi. Verilere göre 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 45.457 TL oldu.
5 şehirdeki fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir 3

İŞTE EN PAHALI ŞEHİR

Ortalama konut fiyatlarında Muğla megakent İstanbul'u bile geride bıraktı. 76.698 lirayla metrekare başına en pahalı şehir Muğla oldu. Muğla'yı 74.153 lirayla İstanbul takip etti. İzmir'de ise metrekare başına ortalama konut fiyatı 49.584,5 TL oldu. 8. sıradaki başkent Ankara'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 41.274 lirayla dikkat çekti.

İstanbul u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir 4

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı! Konut satış rakamları belli olduTÜİK açıkladı! Konut satış rakamları belli oldu
'30 euro' düzenlemesine 'Akıllı Limit' formülü! '30 euro' düzenlemesine 'Akıllı Limit' formülü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir Muğla Konut Fiyat Endeksi konut fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.