İstanbul'u bile geride bıraktı! Konut fiyatları: İşte en pahalı şehir

Merkez Bankası 2025 yılı Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Ortalama konut fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de aylık bazda düşüş gösterdi. Peki İstanbul'u hangi il geçti? İşte detaylar...

TGRT Haber'de yer alan habere göre; 81 ilde konut fiyatları belli oldu. Merkez Bankası 2025 Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Aralıkta endeks aylık bazda %0,2, yıllık bazda %29 arttı. 3 büyük il için bakıldığında, Aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da ve Ankara'da %0,2, İzmir'de de %0,1 azalış kaydedildi.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KONUT BİRİM FİYATI

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da %28,5, Ankara'da %34,9, İzmir'de %30,8 yükseldi. Verilere göre 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 45.457 TL oldu.

5 şehirdeki fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İŞTE EN PAHALI ŞEHİR

Ortalama konut fiyatlarında Muğla megakent İstanbul'u bile geride bıraktı. 76.698 lirayla metrekare başına en pahalı şehir Muğla oldu. Muğla'yı 74.153 lirayla İstanbul takip etti. İzmir'de ise metrekare başına ortalama konut fiyatı 49.584,5 TL oldu. 8. sıradaki başkent Ankara'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 41.274 lirayla dikkat çekti.