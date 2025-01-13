İstanbul'un lüks semtlerinde kiralar 35 bin TL'ye düştü! Bebek, Arnavutköy... '150 bin TL olması gerekiyordu'

İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu semtlerden Bebek ve Arnavutköy'deki eski binalardaki durum tam tersine döndü. Deprem korkusu nedeniyle bu semtlerdeki eski dairelere talep azaldı. Bu durum kira fiyatlarının düşmesine neden oldu. Öyle ki gayrimenkul uzmanları Arnavutköy'de 2+1 eski bir dairenin kiralık fiyatının 35 bin liraya kadar düştüğünü söylüyor.

DEPREM KORKUSU İSTANBUL'UN LÜKS SEMTLERİNİ DE ETKİLEDİ

NTV'de yer alan habere göre; eski binalara talep azaldı, kira fiyatları düştü. Deprem korkusu İstanbul'un lüks semtlerini de etkiledi. İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu adreslerden Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde eski binalar dönüştürülemiyor. Deprem korkusu nedeniyle de çoğu kişi 40-50 yılı aşkın binalarda oturmayı tercih etmiyor.

"BURADAKİ ESKİ YAPILARIN YENİLENMESİ ÇOK ZOR"

Gayrimenkul uzmanı Mithat Ekeroğlu "Boğaziçi İmar Kanunu kanun maddesi olduğu için buradaki eski yapıların yenilenmesi çok zor. Çünkü yıkıldığı zaman iki kata iniyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler buradan çıkıp başka yerlere taşındılar" dedi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Uzmanların anlattığına göre şu an Arnavutköy'deki eski kiralık dairelerin fiyatı o günden bu yana pek değişmedi. Yani yüksek enflasyona rağmen hep aynı kaldı.

"150 BİN TL'YE VERİLMESİ GEREKİYOR AMA 60 BİN TL BANDINDA TUTUYORLAR"

Mikrofon uzatılan bir gayrimenkul uzmanı "Malum depremden sonra eski binalarda rağbet biraz daha düştü. Gerçek reelde baktığınız zaman eski Bebek veya eski Ulus, Etiler dediğiniz zaman bu fiyatta 100 - 150 bin bandında verilmesi gerekiyor ama eski bina olduğu için fiyatları biraz daha 60 bin, 70 bin, 80 bin bandında tutuyorlar" şeklinde konuştu.

"2+1'LER 35 BİN TL - 40 BİN TL BANDINDA"

Öyle ki Arnavutköy'de 2+1 eski bir dairenin kiralık fiyatı 35 bin liraya kadar düştü. Gayrimenkul uzmanı Mithat Ekeroğlu "40 yılı geçmiş kiralık yerlerimiz var. 4+1 80 - 85 bandı, 3+1'lerde 45, 50, 60 civarında, 2+1 de dönem dönem geliyor, elimize onlarda da 35 - 40 bandı gibi bir rakam" ifadelerini kullandı.

Emlakçılara göre sorunun çözümü kanun değişikliğinden geçiyor.