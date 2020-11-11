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İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı! Yüzde 40 zamlandı

EMLAK HABERLERİ  | 11.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

İzmir'de gerçekleşen yıkıcı depremin ardından pek çok vatandaş, prefabrik evlere yöneldi. Hal böyle olunca prefabrik ev fiyatları ise bir hafta içerisinde yüzde 40 zamlandı.

İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı! Yüzde 40 zamlandı

İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremde en çok etkilenen semt olan Bayraklı'da enkaz çalışmalarının tamamlanmasıyla, depremden hasar gören binalarda boşaltıldı. Deprem sonrası kiraların artmasıyla birlikte farklı konut alternatifleri arayan vatandaş, prefabrik evlere yoğunlaştı.

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Deprem sonrası prefabrik evlere talebin arttığını söyleyen İzmir Emlak Klübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Deprem sonrası insanlar, korku ve endişeyle birlikte emlakçıları ziyaret ediyor. Prefabrik konut yapacakları parsel veya arsa bakıyorlar. Özellikle müstakil arsalar üzerine prefabrik konutlar veya müstakil villalar çok yapılmak isteniyor. Durum böyle olunca da arz ve talep çoğalıyor. Son 1 hafta 10 gündür, prefabrik evlere bakıldığında prefabrik evlerin fiyatlarının yüzde 40'dan fazla arttığını görüyoruz. Daha önce bir prefabrik evi, 70-80-100 bin TL'ye alıyorsa vatandaş, şimdi 150-200 bin TL'ye satın almak zorunda kalıyor" dedi.

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MÜSTAKİL EVLERİN FİYATLARI DA ARTTI

Yaşanan deprem sonrası müstakil evlerin fiyatlarının da artığını ifade eden Akgün, "Müstakil arsaların da fiyatları oldukça yükseldi. Neredeyse depremden bu yana yüzde fiyatlarda 50'ye yakın bir artış yaşandı. 1 milyon TL'ye satılan villaların, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 700 bin TL'den satıldığını görüyoruz" dedi.

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