Kasım 2025 kira artış oranı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak? Kira zammı ev sahibi kiracıları ilgilendiriyor

KASIM AYI KİRA ZAMMI 2025 | Kira zammı ne kadar? Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zammı araştırıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kira zam oranı için belirleyici olan 12 aylık enflasyon verisinin belli olmuş ve ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşmişti. Gözler kasım ayında ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çevrildi. Peki, kasım ayında kiraya ne kadar zam olacak? İşte Ekim kira zam oranı 2025, Kasım 2025 kira zammı ve yeni kira zammı hesaplama...

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı belli olmuştu. Ekim kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor. Ev sahipleri, bunun altında da zam gerçekleştirebiliyor ancak kira zammında tavan oran yüzde 38,36 oldu.

KASIM 2025 KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı kira artış oranı da Kasım ayının başında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi sonrası netlik kazanacak. Böylece ev sahipleri ve kiracılar, kasım kira zam oranını öğrenmiş olacaklar.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Ekim 2025 kira zam oranı belli olmasıyla kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan ekim ayı için orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL