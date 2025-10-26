500 bin TL, 5 milyon TL oldu! 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

Konut fiyatlarındaki mevcut durum ve yaşanan yükselişler vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Konut fiyatlarının 5 yılda 10 kat arttığı öğrenildi. 2021 yılında 100 metrekare bir evin ortalama değerinin 500 bin TL'nin altında olduğu, bugün ise 5 milyon TL'ye yaklaştığı aktarıldı. İşte yaşanan fiyat değişimi ve beklentiler...

"500 BİN TL'YE ALDIĞIMIZ KONUTLAR BUGÜN 5 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE RAKAMLARA SATILIYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı "500 bin TL'ye aldığımız konutlar bugün 5 milyon TL'nin üzerinde rakamlara satılıyor" dedi. Konut fiyatının 5 yılda 10 kat arttığı belirtilirken gayrimenkul danışmanı Şerif Varlı "Artık o günkü evin fiyatıyla bugünkü evin peşinatı bile ödenmiyor" ifadelerini kullandı.

Konut fiyatındaki sıçramanın 2022'de olduğu vurgulanırken fiyatların artan maliyetlerle birden yükselişe geçtiği belirtildi. 500 bin TL'ye yakın yakın satılan evin birden 1 milyon 400 bin TL'ye çıktığı, bir sene sonra da aynı evin yüzde 100 artışla 2 milyon 800 bin TL'ye, 2024'te 3 milyon 700 bin TL'ye çıktığı ve şimdi de 5 milyon TL civarında olduğu aktarıldı.

Gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı "Bu durum aslında dolar artışının karşısında konutun hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu bize gösteriyor" şeklinde konuştu.

Metrekare birin fiyatında da durumun aynı olduğu vurgulanrken 2021'de 4895 TL iken şimdi 42 bin 557 TL olduğu kaydedildi.

"FAİZLERİN OPTİMUM SEVİYEYE GELMESİYLE SATIŞ PATLAMASI GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gayrimenkul danışmanı Şerif Varlı "Ama önümüzdeki günlerde faizler düşmeye devam edecek. Faizlerin optimum seviyeye gelmesiyle satış patlaması gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte kiralar biliyorsunuz her geçen gün artıyor. Artık evlerin satış fiyatını kiraya oranladığımızda neredeyse 10 yıla varan dönüş oranlarını görmeye başladık. Bu da aslında yatırımcının iştahını çok sıcak tutuyor" şeklinde konuştu.