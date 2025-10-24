FİNANS

Kredi faizlerini işaret etti '2026' detayını açıkladı! Ev almak isteyenler bu uyarıya dikkat

Kredi faizlerinden dolayı ev alma hayalini erteleyenler ne zaman ev almak için adım atmaları gerektiğini merak ediyor. Kredi limitlerinin sınırlı olması, geri ödeme miktarlarının yüksek olması gibi etkenlerden dolayı mülk sahibi olmak isteyenler planlarını erteliyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ne zaman konut alınması gerektiğine dair tarih verdi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Konut almak için doğru zamanı kollayanlar uzmanların son açıklamalarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz düşürme sürecine devam ediyor olsa da ev almak isteyenler faizleri daha da düşmesini bekliyor. Bundan dolayı ise konut sektöründe yavaşlama görülüyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni yılda da konut sektöründe aynı seyrin devam edeceğine dair beklentileri olduğunu kaydetti. Aşa, "2026 yılında olağanüstü bir ekonomik gelişme olmazsa mesela faizlerde çok düşüş ya da enflasyonun düşmesi gibi bir durum olmazsa gayrimenkul sektöründe aynı seyir devam eder" sözlerini kullandı.
"EV ALMA HAYALİNİ ÖTELİYORLAR"

Faizlerin yanında bankaların da kredi musluğunu açması gerektiğine değinen Aşa, şu cümleleri kurdu:

"Faizler yüksek hem de kredi kısıtlı. Bankalardan 5 milyon liradan daha yüksek oranlarda kredi alınamıyor neredeyse. Bu kısıtlılık piyasayı etkiliyor. Sadece elinde nakit para olan kişiler konut alabiliyor. Ya da nakit parası olup küçük bir miktar açığı kalan kişiler tamamlama kredisine başvuruyor. Ancak elinde yüklü nakit olmayan kişiler ev alma hayallerini öteliyor"
2026'DA TABLO NASIL OLACAK?

Merkez Bankası'nın kademeli olarak faiz düşürdüğüne dikkat çeken Aşa, faiz oranları istenen seviyeye gelirse sektörde konut talebi yeniden oluşabileceğini kaydetti. Faizlerin düşmesinin ardından talep artarsa bu kez de taşınmaz fiyatlarının yükseleceğinin altını çizen Aşa, şu açıklamada bulundu:
"Faiz düşüşüyle bu kez ev fiyatları yükselecek. Bu döngü içerisinde vatandaş, uygun bir ödeme koşuluyla artık fiyatın önemi olmadığını savunuyor. Bu şekilde 2026 yılında da tablo çok değişmeyecek"
EV ALMAK İSTEYEN İÇİN UYGUN ZAMAN

Faiz düşüşünün sektördeki fiyatların yükselmesiyle sonuçlanacağını belirten Aşa, konut ya da iş yeri gibi taşınmaz sahibi olmak isteyenler için "Şu an alım zamanı. Gayrimenkul almak isteyen şu an hemen almalı. 2026 yılında faiz düşerse bu sefer ev fiyatları fırlayacak. Yani konut almak isteyen fiyatlar yükselmeden hemen ev alabilir fiyat durgunluğundan faydalanabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
Kaynak: TGRT Haber

