Kasım ayı kira artış oranları enflasyon verileriyle şekilleniyor: TÜFE oranı belirleyici olacak

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı, gözler Kasım ayı kira artış oranlarına çevrildi. TÜFE'deki değişim, kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibi Kasım ayında uygulanacak kira artış oranlarını merakla beklemeye başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,55, yıllık bazda ise %32,87 olarak gerçekleşti. Enflasyonda 12 aylık ortalamalara göre %37,15 artış gerçekleşti. Bu rakam, kira sözleşmelerinde TÜFE oranına göre artış yapılması öngörülen durumlarda doğrudan etkili olacak.

Kira artış oranları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde belirleniyor. Kanun, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira artışının bir önceki yılın TÜFE oranını geçemeyeceğini hükme bağlıyor. Ancak, 1 Temmuz 2023 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan %25'lik kira artışı sınırlaması uygulaması, bu tarihten sonra sona ermiş durumda. Dolayısıyla, Kasım ayı kira artışları için herhangi bir sınırlama bulunmuyor ve TÜFE oranları tam olarak uygulanabilecek.

Sonuç olarak, Ekim ayı enflasyon verileri ışığında Kasım ayında yapılacak kira artışları, TÜFE oranlarına göre belirlenecek.