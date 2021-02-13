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Kentsel dönüşüm kredisi faiz desteği yeniden düzenlendi! Kentsel dönüşüm banka kredisi 2021!

EMLAK HABERLERİ  | 13.02.2021 12:12 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaşın merak ettiği kentsel dönüşüm banka kredisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri tarafından bankalardan kullanılacak olan kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. İşte kentsel dönüşüm kredisi faiz desteği 2021 ile ilgili detaylar...

Kentsel dönüşüm kredisi faiz desteği yeniden düzenlendi! Kentsel dönüşüm banka kredisi 2021!

Pek çok vatandaş, evini sağlamlaştırmak veya eski binanın yerine yenisini yaptırmak adına kentsel dönüşüm imkanından yararlanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla banka kredileriyle alakalı alınan yeni kararlar da takip ediliyor. Bu doğrultuda kentsel dönüşüm banka kredisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri tarafından kullanılacak olan banka kredilerinde sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. İşte kentsel dönüşüm kredisi 2021 ile ilgili güncel gelişmeler...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karara göre; hak sahipliği bazında destek sağlanacak olan kredi anapara tutarı için üst limit; güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya çıktı. Konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde de 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak olan toplam kredi tutarı ise 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldı.

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