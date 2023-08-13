FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kira artış oranlarını geçmişti! Fahiş site aidatları için yeni düzenleme... 3 Bakanlık harekete geçti

Kira artış oranlarını geçmişti! Fahiş site aidatları için yeni düzenleme... 3 Bakanlık harekete geçti

13.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek site aidatlarıyla ilgili hükümet düğmeye bastı. Bazı aidatların ev kira artış oranlarını geçmesi nedeniyle pek çok vatandaş isyan ederken, fahiş aidat artışının önüne geçebilmek için harekete geçildi. Üç bakanlık tarafından yürütülen çalışmada, yasal çerçeve oluşturuldu. Çalışma, Meclis'e sunulacak. İşte detaylar...

Kira artış oranlarını geçmişti! Fahiş site aidatları için yeni düzenleme... 3 Bakanlık harekete geçti

Yüksek aidat artışları karşısında hükümet yeni düzenleme için harekete geçti. Söz konusu düzenleme ile aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülürken, toplanan aidat ve harcamalar denetlenecek. Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı,, Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik üzerinde çalışıyor.

AİDATLARA SINIRLAMA GÜNDEMDE

Bu çerçevede aidatlara sınırlama getirilebilecek; site yönetimleri mercek altına alınacak.

Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor.

Aidatların artırılması için de nitelikli çoğunlukla karar alınması söz konusu olabilecek.

thumbs_b_c_c9a672b0ff5f99807ec5e5adcd8511d5

SİTE YÖNETİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Hayata geçirilmesi planlanan bir diğer düzenleme site yönetimlerine ilişkin...

Buna göre;

-Herkes site yönetemeyecek.

-Sertifika almış tesis yönetim şirketleri, site yönetimlerine talip olabilecek.

-Bu kapsamdaki şirketlere mesleki standart getirilecek.

-Sektörün meslek tanımı yapılacak.

thumbs_b_c_7be274f7f2e193552b9c43cc66f88305

TOPLANAN AİDAT VE HARCAMALAR DENETLENECEK

Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçiler ile yapacak.

Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak.

İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni adım! İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni adım!
Kritik hafta geldi çattı: Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı! Kritik hafta geldi çattı: Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emsal nitelikte karar: Hayatın olağan akışına ters!Emsal nitelikte karar: Hayatın olağan akışına ters!
Kritik hafta geldi çattı: Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı!Kritik hafta geldi çattı: Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı!
İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni adım!İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni adım!
Anahtar Kelimeler:
aidat site

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.