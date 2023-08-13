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Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı! Memur ve memur emeklileri için kritik hafta: Hükümetin ilk teklifi yarın masada

13.08.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için kritik haftaya artık saatler kaldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde yarın bir ilk gerçekleşecek, hükümet masaya zam teklifiyle gelecek. Memur-Sen üçer aylık zam talebini açıklamıştı. Yarınki zam teklifi yeterli bulunmazsa iki belirleyici tarih daha öne çıkıyor. Memur-Sen'den yeni açıklama geldi, görüşmelerin olumlu havada geçtiği belirtildi.

Zamlı rakamı duymaya saatler kaldı! Memur ve memur emeklileri için kritik hafta: Hükümetin ilk teklifi yarın masada

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği süreçte yarın yeni bir eşik aşılacak. Gözler yarın hükümetin masaya getireceği zam teklifine çevrildi. Memur-Sen hükümetin ilk zam teklifini yeterli bulmazsa 17 Ağustos'ta yeni bir teklif daha yapılacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul "Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli" diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

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GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini yarın sözleşme masasına sunması bekleniyor.

Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

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Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

"BU HAFTA GÖRÜŞMELERİN SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

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Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarınki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."

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MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTİYOR

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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(AA)

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