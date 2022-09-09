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Kira fiyatları yüzde 300 arttı! Artış sonrası vatandaş çareyi böyle buldu

09.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut ve kira fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşın gündeminde. Pandemi ve arz arz-talep dengesinin bozulmasıyla birlikte ev kiraları aldı başını gitti. Son 1 yılda kiralara 2-3 kat zam geldi. Bunun yanında İstanbul’un lüks semtlerinden Bebek’te kira artışları dudak uçuklattı. Semtte kiralar son bir yılda yüzde 300 düzeyinde artış gösterdi. Bebek’te ikamet eden bir çok ünlü isim fahiş kira artışlarından başka semtlerde kiralık daire arayışlarına girdi.

Kira fiyatları yüzde 300 arttı! Artış sonrası vatandaş çareyi böyle buldu

Konut piyasasında pandemi dönemiyle arz-talep dengesinin bozulmasıyla oluşan fiyat yükselişleri özellikle kiralıklarda hızlı yaşandı. Bu dönemde stok azlığından kiralık ev bulmak zorlaştı. Varolan evlerin de kiraları 2-3 kat arttı. İstanbul’da ilçelere göre değişen kira fiyatlarındaki artışla lüks semtlerde oturmak hayal oldu. Genellikle ünlülerin tercih ettiği Bebek’te kiralar uçmuş vaziyette. Kiralarda bir yılda yüzde 300 artışların yaşandığı görüldü.

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30 YAŞ ÜZERİ BİNALARDAKİ DAİRELERE 25 BİN TL KİRA İSTENİYOR

İnternet ilanlarında Bebek’te 2+1 kiralık daireler 25 bin TL’den başlıyor. Konumuna, dairenin büyüklüğü ve yeniliğine göre fiyatlar 250 bin TL’ye kadar çıkıyor. 25 bin TL’lik evlerin çoğunluğu ise 30 yaş üzeri hem ofis hem ev olarak kullanılabilecek yapılar olarak görülüyor.

Bebek’te ikamet eden bir çok ünlü isim fahiş kira artışlarından başka semtlerde kiralık daire arayışlarına girdi.

MANZARALI DAİRELER YARI DÖNEMLİ KİRALANIYOR

Sitelerde yer alan ilanlara göre bazı kiralama formülleri aylık veya 6 aylık üzerinden yapılıyor. Yarı dönemlik kiralamalar genellikle sahile yakın manzaralı daireler olarak öne çıkıyor. Yeni trendlere uygun olarak döşenmiş eşyalı daireler yüksek bedellerle kiralanıyor.

KİRA ALAMAMA SIKINTISI YAŞANABİLİYOR

Öte yandan kiralık dairelerde artan fiyatlar, kiraların ödenmeme riskini de beraberinde getiriyor. Geçen yıla göre 3-4 kat artan kira bedelleri nedeniyle daireye istenen yüksek kiralar başlangıçta kiracı tarafından ödenebiliyor ancak daha sonra tahsilatta sıkıntılar yaşanabiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kira konut
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