FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Kira getirisi ve değer artışı: İl il tablo ortaya çıktı

TCMB'nin nisan ayı 'Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre; yatırım tercihlerinde "altın alırım" diyen katılımcıların oranı azaldı, "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı arttı. Uzmanlardan konut yatırımına dair yorumlar gelirken son 1 yılda 'en çok prim yapan iller' ile 'güncel kira getirisi yüksek şehirler' de dikkat çekti.

Hande Dağ
MyMani

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 103 hane halkı tarafından yanıtlanan nisan ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı ve ortaya çarpıcı veriler çıktı. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da geçen aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4'e çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gayrimenkul sektörü temsilcileri, altın fiyatlarındaki değişimlerin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir unsur olduğunu, altının genellikle ev sahibi olma yolunda 'ara bir yatırım aracı' olarak görüldüğünü aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı

"KONUT ALACAK BİRİKİME ULAŞANA KADAR TASARRUFLARI ALTINDA TUTMA EĞİLİMİ"

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman'ın, Türkiye'de geleneksel olarak vatandaşların konut alacak birikime ulaşana kadar tasarruflarını altında tutma eğiliminde olduğunu belirttiği kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki ciddi yükselişlerin konut piyasasını canlandırabildiğini aktaran Dr. Büyükduman "Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

3 SEBEBİ AÇIKLADI

Altına ilginin 3 sebepten dolayı azalmış olabileceğini aktaran Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın da; ocak ayındaki rekor seviyelerin ardından sert bir düşüşün gerçekleşmesi, ardından savaş ortamında bile fiyatlarda yükseliş yerine gerilemenin yaşanması ve son dönemde hisse senedi gibi alternatif piyasalarda daha yüksek getirinin olması gibi gerekçelerle yatırımcının sarı metalden uzaklaşmaya başladığını söylediği kaydedildi.

KONUTTA ÖNE ÇIKAN İKİ KRİTER

Diğer yandan sektör temsilcilerinin, konuta artan ilginin yatırım kararına dönüşmesinde değer artışı ve kira getirisi olmak üzere iki kriterin öne çıktığını belirttiği aktarıldı.

Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatında son 1 yılda ortalama artış %28,45 olarak gerçekleştiği, bunun da enflasyonun altında kaldığı işaret edildi. Konutta yıllık brüt ortalama kira getirisinin de Mart 2026 itibarıyla %7,50 ve amortisman süresi 13-14 yıl bandında gerçekleştiği belirtildi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER

Son 1 yıllık dönemde büyükşehirler bazında fiyat artışlarına bakıldığında ortaya çıkan tablo dikkat çekti. En çok değer kazanan ilk 5 il şöyle sıralandı:

  • İstanbul
    Ortalama Metrekare Fiyatı: 62.204 TL/m2
    Yıllık Değişim Oranı: %40,53
  • Antalya
    Ortalama Metrekare Fiyatı: 52.011 TL/m2
    Yıllık Değişim Oranı: %40,44
  • Muğla
    Ortalama Metrekare Fiyatı: 65.607 TL/m2
    Yıllık Değişim Oranı: %40,20
  • Ankara
    Ortalama Metrekare Fiyatı: 36.561 TL/m2
    Yıllık Değişim Oranı: %39,83
  • Ordu
    Ortalama Metrekare Fiyatı: 35.648 TL/m2
    Yıllık Değişim Oranı: %35,94

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

2026 Mart döneminde 'büyükşehirler' bazında kira getirilerine bakıldığında da ilk 5 için tablo şu şekilde oldu:

  • Tekirdağ
    Ortalama Fiyat (TL/m2): 29.775
    Değişim (%): 8,38
  • Ankara
    Ortalama Fiyat (TL/m2): 36.561
    Değişim (%): 8,24
  • Şanlıurfa
    Ortalama Fiyat (TL/m2): 22.257
    Değişim (%): 8,00
  • Sakarya
    Ortalama Fiyat (TL/m2): 33.483
    Değişim (%): 7,55
  • İstanbul
    Ortalama Fiyat (TL/m2): 62.204
    Değişim (%): 7,38

Söz konusu verilere göre; kira getirisinde ilk sırada Tekirdağ çıkarken değer artışında ise İstanbul, Antalya ve Muğla yüzde 40 barajını aşıyor. Hem kira getirisi ve hem değer artışı bazında bakıldığında ise Ankara ili göze çarpıyor.

Uzmanların; fiyat artışlarının geçmiş 1 yılı yansıttığı ve gelecek 1 yıllık dönem için ölçüt olmadığı uyarısında bulunduğu, "Kira getirisi ise daha güncel rakamları yansıtıyor. Bu sebeple yatırımcının bunu da dikkate alması gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de çiftçilere 22,2 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldıNevşehir'de çiftçilere 22,2 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Çin hükümeti, yapay zeka uygulaması Manus'un Meta'ya satışını durdurduÇin hükümeti, yapay zeka uygulaması Manus'un Meta'ya satışını durdurdu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.797,69
6.798,62
% -0.24
16:04
Ons Altın / TL
211.643,75
211.684,28
% -0.13
16:19
Ons Altın / USD
4.700,94
4.701,58
% -0.17
16:19
Çeyrek Altın
10.876,30
11.115,74
% -0.24
16:04
Yarım Altın
21.684,62
22.231,47
% -0.24
16:04
Ziynet Altın
43.505,20
44.326,97
% -0.24
16:04
Cumhuriyet Altını
44.912,00
45.590,00
% -0.31
13:03
Anahtar Kelimeler:
Altın yatırım konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.