Kira getirisi ve değer artışı: İl il tablo ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 103 hane halkı tarafından yanıtlanan nisan ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı ve ortaya çarpıcı veriler çıktı. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da geçen aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4'e çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gayrimenkul sektörü temsilcileri, altın fiyatlarındaki değişimlerin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir unsur olduğunu, altının genellikle ev sahibi olma yolunda 'ara bir yatırım aracı' olarak görüldüğünü aktardı.
Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman'ın, Türkiye'de geleneksel olarak vatandaşların konut alacak birikime ulaşana kadar tasarruflarını altında tutma eğiliminde olduğunu belirttiği kaydedildi.
Altın fiyatlarındaki ciddi yükselişlerin konut piyasasını canlandırabildiğini aktaran Dr. Büyükduman "Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir” değerlendirmesini yaptı.
Altına ilginin 3 sebepten dolayı azalmış olabileceğini aktaran Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın da; ocak ayındaki rekor seviyelerin ardından sert bir düşüşün gerçekleşmesi, ardından savaş ortamında bile fiyatlarda yükseliş yerine gerilemenin yaşanması ve son dönemde hisse senedi gibi alternatif piyasalarda daha yüksek getirinin olması gibi gerekçelerle yatırımcının sarı metalden uzaklaşmaya başladığını söylediği kaydedildi.
Diğer yandan sektör temsilcilerinin, konuta artan ilginin yatırım kararına dönüşmesinde değer artışı ve kira getirisi olmak üzere iki kriterin öne çıktığını belirttiği aktarıldı.
Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatında son 1 yılda ortalama artış %28,45 olarak gerçekleştiği, bunun da enflasyonun altında kaldığı işaret edildi. Konutta yıllık brüt ortalama kira getirisinin de Mart 2026 itibarıyla %7,50 ve amortisman süresi 13-14 yıl bandında gerçekleştiği belirtildi.
Son 1 yıllık dönemde büyükşehirler bazında fiyat artışlarına bakıldığında ortaya çıkan tablo dikkat çekti. En çok değer kazanan ilk 5 il şöyle sıralandı:
2026 Mart döneminde 'büyükşehirler' bazında kira getirilerine bakıldığında da ilk 5 için tablo şu şekilde oldu:
Söz konusu verilere göre; kira getirisinde ilk sırada Tekirdağ çıkarken değer artışında ise İstanbul, Antalya ve Muğla yüzde 40 barajını aşıyor. Hem kira getirisi ve hem değer artışı bazında bakıldığında ise Ankara ili göze çarpıyor.
Uzmanların; fiyat artışlarının geçmiş 1 yılı yansıttığı ve gelecek 1 yıllık dönem için ölçüt olmadığı uyarısında bulunduğu, "Kira getirisi ise daha güncel rakamları yansıtıyor. Bu sebeple yatırımcının bunu da dikkate alması gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
