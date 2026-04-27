Kira getirisi ve değer artışı: İl il tablo ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 103 hane halkı tarafından yanıtlanan nisan ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı ve ortaya çarpıcı veriler çıktı. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da geçen aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4'e çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gayrimenkul sektörü temsilcileri, altın fiyatlarındaki değişimlerin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir unsur olduğunu, altının genellikle ev sahibi olma yolunda 'ara bir yatırım aracı' olarak görüldüğünü aktardı.

"KONUT ALACAK BİRİKİME ULAŞANA KADAR TASARRUFLARI ALTINDA TUTMA EĞİLİMİ"

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman'ın, Türkiye'de geleneksel olarak vatandaşların konut alacak birikime ulaşana kadar tasarruflarını altında tutma eğiliminde olduğunu belirttiği kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki ciddi yükselişlerin konut piyasasını canlandırabildiğini aktaran Dr. Büyükduman "Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

3 SEBEBİ AÇIKLADI

Altına ilginin 3 sebepten dolayı azalmış olabileceğini aktaran Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın da; ocak ayındaki rekor seviyelerin ardından sert bir düşüşün gerçekleşmesi, ardından savaş ortamında bile fiyatlarda yükseliş yerine gerilemenin yaşanması ve son dönemde hisse senedi gibi alternatif piyasalarda daha yüksek getirinin olması gibi gerekçelerle yatırımcının sarı metalden uzaklaşmaya başladığını söylediği kaydedildi.

KONUTTA ÖNE ÇIKAN İKİ KRİTER

Diğer yandan sektör temsilcilerinin, konuta artan ilginin yatırım kararına dönüşmesinde değer artışı ve kira getirisi olmak üzere iki kriterin öne çıktığını belirttiği aktarıldı.

Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatında son 1 yılda ortalama artış %28,45 olarak gerçekleştiği, bunun da enflasyonun altında kaldığı işaret edildi. Konutta yıllık brüt ortalama kira getirisinin de Mart 2026 itibarıyla %7,50 ve amortisman süresi 13-14 yıl bandında gerçekleştiği belirtildi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER

Son 1 yıllık dönemde büyükşehirler bazında fiyat artışlarına bakıldığında ortaya çıkan tablo dikkat çekti. En çok değer kazanan ilk 5 il şöyle sıralandı:

İstanbul

Ortalama Metrekare Fiyatı: 62.204 TL/m2

Yıllık Değişim Oranı: %40,53

Ortalama Metrekare Fiyatı: 52.011 TL/m2

Yıllık Değişim Oranı: %40,44

Ortalama Metrekare Fiyatı: 65.607 TL/m2

Yıllık Değişim Oranı: %40,20

Ortalama Metrekare Fiyatı: 36.561 TL/m2

Yıllık Değişim Oranı: %39,83

Ortalama Metrekare Fiyatı: 35.648 TL/m2

Yıllık Değişim Oranı: %35,94

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

2026 Mart döneminde 'büyükşehirler' bazında kira getirilerine bakıldığında da ilk 5 için tablo şu şekilde oldu:

Tekirdağ

Ortalama Fiyat (TL/m2): 29.775

Değişim (%): 8,38

Ortalama Fiyat (TL/m2): 36.561

Değişim (%): 8,24

Ortalama Fiyat (TL/m2): 22.257

Değişim (%): 8,00

Ortalama Fiyat (TL/m2): 33.483

Değişim (%): 7,55

Ortalama Fiyat (TL/m2): 62.204

Değişim (%): 7,38

Söz konusu verilere göre; kira getirisinde ilk sırada Tekirdağ çıkarken değer artışında ise İstanbul, Antalya ve Muğla yüzde 40 barajını aşıyor. Hem kira getirisi ve hem değer artışı bazında bakıldığında ise Ankara ili göze çarpıyor.

Uzmanların; fiyat artışlarının geçmiş 1 yılı yansıttığı ve gelecek 1 yıllık dönem için ölçüt olmadığı uyarısında bulunduğu, "Kira getirisi ise daha güncel rakamları yansıtıyor. Bu sebeple yatırımcının bunu da dikkate alması gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.