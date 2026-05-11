Kira kontratlarında yeni dönem: Kurala uymayan tahliye ediliyor!

Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıkların artması nedeniyle kontratlara ağır maddeler eklenmeye başladı. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sözleşme detaylarını da artırıyor. Bazı sözleşmeler sadece kira bedelini değil aynı zamanda kiracının yaşam tarzını da belirlemeye çalışıyor.

YÜZDE 5 GECİKME FAİZİ

Buna göre ev sahibi, kiracının bildirilen kişi sayısına göre kullanılmasını talep edebiliyor. Eğer kişi sayısı artarsa tahliye sebebi sayılabiliyor. Kira ödemesinin gecikmesi halinde yüzde 5 gecikme faizi uygulanırken, aidat gecikmelerinde de benzer faiz maddeleri kontratlara ekleniyor. Bazı sözleşmelerde kiracı tadilat masraflarını talep edemiyor.

BALKONA ÇAMAŞIR ASMANIZ TAHLİYE SEBEBİ OLABİLİR

Site yaşamına yönelik de maddeler kontratlara eklenmeye başladı. Balkona çamaşır asılmaması, anten takılmaması, evde spor aleti kullanılmaması gibi maddeler görülüyor. Kontrata eklenen maddelere uyulmaması durumunda ise tahliye durumu devreye sokuluyor.
OKUMADAN İMZALAMAYIN

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, TGRT Haber’e önemli bir açıklamada bulundu. Araç, kira kontratlarının çok daha detaylı hazırlandığını kaydederek, “Taraflar imza attığı anda o maddeler hukuki olarak geçerli hale geliyor. Sözleşme ihlalleri ise tahliyeye kadar gidebiliyor” uyarısında bulundu.
Eski kira kontratlarının birkaç sayfalık standart evraklar olduğu şu anda ise özel hukuk sözleşmesi haline geldiğini belirten Araç, okumadan imzalanmaması gerektiğini söyledi.
KURALLAR DAHA DA ARTABİLİR

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kira sözleşmelerine yeni maddelerin eklenmeye devam edeceğini ve özellikle site yaşamı ile ilgili kuralların daha da artacağını belirtiyor.

