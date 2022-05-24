Kirada fahiş fiyata önlem bulundu! 'Zor ama hızlı aksiyon alınabilir'

Kira artış oranlarının yüzde yüzün de üzerine çıkması vatandaşları zor duruma sokarken, fahiş konutta da fahiş fiyatın önüne geçmek isteyen hükümet bugün kritik bir toplantı yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak. Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, kira fiyatına sınırlama getirilen Avrupa ülke örneklerinin ele alınacağı kaydediliyor.

Fahiş kiranın önüne geçilmesi için birçok formül masaya geldi. Bunlardan biri olan Hollanda modelinin Türkiye’de uygulanabilme ihtimalini değerlendiren Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında puanlama sistemine dikkat çekti. Özelmacıklı, “Hollanda ve Avrupa genelinde belediye evi dediğimiz evler var. Bu evler sadece kiralama amacıyla kullanılan evler. Bu evlerde uygulanan bir fiyat artış politikası var. Belli puanlama ile yapılıyor ve piyasadaki diğer evlere de benzer bir modeli uygulama üzerine gerçekleştiriliyor. Yurt dışındaki bu modellerde evlerin metrekaresi oda sayısı ve özelliklerine göre bu tür bir puanlama sistemi uygulanabilir gibi bir düşünce var. Türkiye’de de elimizde yeterli bir değer haritası yok. Bizde ev stoklarının genel bir tanımı da yok. Bu tablolar olmayınca puanlama sistemini uyarlamak zor ama hızlı olarak alınabilecek aksiyonlar var” dedi.

“KİRA TAKİBİ ENTEGRE SİSTEMLERLE YAPILABİLİR”

Kira artışlarına önlem olarak alınabilecek aksiyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, ''Bu aksiyonlar Kiralama sisteminin emlak yetki belgesi almış e-devlet sistemi üzerinden entegre olması. Şuan ki en temel sıkıntılardan bir tanesi ev fiyatlarındaki artışların piyasalardaki artışların farklı değerlendirmeyle artırılmasıdır. Türkiye’de tavan uygulaması zaten var ama artışları yetki belgesi almış emlak işletmecileri, Ticaret Bakanlığı’nın taşınmaz ticaret bilgi sistemi ve aynı zaman webtapu sistemiyle entegre bir şekilde kira artış sistemi kurulabilir ve takip edilebilir” diye konuştu.

“BELEDİYE TARAFINDAN VERİLEBİLECEK PUANLAR ÇERÇEVESİNDE KİRALAMA YAPILABİLİR”

Türkiye’de yüzde 58,8’inin ev sahibi yüzde 25,6’lık kısmın kiracı olduğunu olduğunu diğer oranları yakınlara tahsis edilmiş evler olarak görülebileceğini anlatan Özelmacıklı, ''Hem kiracıların hem de mal sahiplerinin uzlaşması yönünde bir sistem yapılabilir. Üç bakanlık arasında Adalet Bakanlığı’nın da olması çok kıymetli. Kira tespit davaları, kiracıların haksız tahliyesine yol hukuki durumlar en çok onların önünde yer alıyor. Rezerv alan dediğimiz alanlar var bu alanlara sadece kiralama amacıyla evler inşa edilebilir. Belediye tarafından hanehalkı sayısı, ihtiyaç durumu gözetilerek kişilere verilebilecek puanlar çerçevesinde kiralama yapılabilir'' şeklinde konuştu.



