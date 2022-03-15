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Kiralar arttı, konut yatırımına talep arttı

15.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut yatırımında talep artışı devam ediyor. Konut satışlarındaki artışın vatandaşların yatırım amaçlı yaptıklarını belirten emlakçılar, bu artışın kiralardaki aşırı artıştan kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Emlakçılar ayrıca, yabancı yatırımcılar için ise Türkiye’nin makul olduğunu söylüyor.

Kiralar arttı, konut yatırımına talep arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarındaki artışın vatandaşların yatırım amaçlı yaptıklarını belirten emlakçılar, bu artışın kiralardaki aşırı artıştan kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Emlakçılar ayrıca, yabancı yatırımcılar için ise Türkiye’nin makul olduğunu söylüyor.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

“KİRA ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI VATANDAŞ KONUT ALIMINA YÖNELİYOR”

Devlet banklarında ki faiz oranların sabit kalmasından kaynaklı konuta yönelimin devam ettiğini ifade eden emlakçı Taner İşlek, “Kira artışlarından kaynaklı vatandaş 4 bin 500 TL gibi rakamlara kiraya çıkmaktansa satın almaya yöneliyor. Vatandaşlar daha çok yatırım kaynaklı konuta alıyor. İpotekli konut satışlarında biraz peşinatla yüksek borcun altına girmeye çalışılıyor. Bu yüzden de ipotekli konut satışları yükseliyor. Ülkemizde dövizin yüksek olmasından dolayı yabancı yatırımcılar konuta alımına yöneliyor. Şu anda konut satışları değişken. Vatandaş kendisine uygun makul olanlara yöneliyor. Eğer faiz oranları yükselirse konut satışları ve fiyatları sabitlenir. Arz talep olunca fiyatlar oynuyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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