Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü! Yılbaşı işaret edildi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 kentimizde konut inşası süreci başladı. Bakanlık tarafından yürütülen konut teslim sürecinin ise kiralık dairelere etkisi oldu. Buna göre, teslimatlar ile beraber kiralık daire fiyatlarının düştüğü gözlemlendi. Sektör temsilcileri ise kiralık daire fiyatlarının yılbaşına kadar devam edebileceğini belirtti.

Ezgi Sivritepe

2023 yılında Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından 11 şehrimizde konut inşa süreci de başladı. Deprem mağduru binlerce insanımız konut teslimlerinin yapılması ile evlerine yerleşmeye devam ederken, kiralık dairelerdeki fiyat düşüşleri dikkat çekti.

25 BİN TL'NİN ALTINDA EV YOKTU

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Malatya Emlak Odası Başkanı Ali Özgül, kiralık daire fiyatlarının 8 bin TL ile 15 bin TL arasında olduğunu kaydetti. Özgül, "Önümüzdeki yılın başından itibaren kiraların 6-10 bin lira arasına düşmesini bekliyoruz. Depremden sonra 2 bin lira olan bir kiralık daire 15 bin liraya yükselmişti. Bu yıl temmuz ayında da 25 bin liraya kiralık daire bulunamıyordu" sözlerini kullandı.

40 BİN TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Hatay Temsilcisi Ali Kunt, şehirde ev kiralarının 10 bin TL'den başlayarak 40 bin TL'ye kadar yükseldiğini açıkladı. Kunt, konut teslimleri ile beraber ev kiralarında fiyatlarının düştüğünü belirtti ve, "Tabii teslim edilen konutlarla birlikte fiyatlar düştü. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ’deki evlerine yerleştikçe düşüş devam edecek, sektör canlanacak”dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KONUT KİRALARI

Kahramanmaraş Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Murat İldeniz, Onikişubat ve Elbistan’da kiraların 10-12 bin liradan başladığını söyledi ve şunları kaydetti:

“Dulkadiroğlu’nda ise 10 ile 20 bin lira arasında fiyatlar var. Depremden sonra 30-40 bin liraya kadar çıkan kira fiyatlarının şu anda düştüğü bir gerçek. Konteynerlerde yaşayanlar vardı onlar da yavaş yavaş konutlarına yerleşiyor. TOKİ’den ev çıkanlar da taşınma telaşına girdi. Bu da piyasayı hareketlendirdi”

ADIYAMAN'DA EVİNE YERLEŞEN SAYISI: 8 BİN

Adıyaman'da konut tesliminin yapılmasına rağmen evlerine yerleşmeyen vatandaşların olduğunu söyleyen Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Danış, "Yerleşen sayısı 8 bin kişi. Teslim edilen konutlara rağmen kiralarda düşüş vatandaşa yansımadı. Ancak yerinde dönüşümler de biterse kiralık fiyatları düşebilir. Şu anda kiralar ortalama 15 bin lira. Merkeze gidildikçe yükseliyor” bilgisini verdi.

Anahtar Kelimeler:
emlak kiralık daire konut deprem bölgesi
