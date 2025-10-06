FİNANS

Kiralık daire için istenilenler gündem oldu! 'Kredi mi çekiyoruz?' Madde madde yazdı 'Emekliler aramasın' sebebi ise...

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya arabulucular ya da mahkeme ile çözüme kavuşuyor. Her iki tarafında yaşadığı mağduriyetler gündem olurken ilan sitesindeki kiralık konut ilanı gündem oldu. Emekliye dairesini kiralamak istemeyen ev sahibi gerekçe olarak maaşına haciz konulamadığını gösterdi.

Ezgi Sivritepe

Sarı ilan sitesinde ilanlar gündem olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ilan sitesindeki fiyatları yakından takip ederken bazen de açıklama kısmındaki detaylar gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde satılık konutun fiyatının aniden hızlı bir şekilde yükseltilmesi Bakanlığın radarına girmiş ve ilgili ilan siteden kaldırılmıştı.

KREDİ NOTU İSTENDİ

Son olarak sosyal medyada kiralık bir dairenin açıklama kısmına yazılanlar gündem oldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2+1 daire için ev sahibinin yazdıkları dikkat çekti Ev sahibi, devlet memuru ve kurumsal çalışan olanların aramasını istediğini belirtti.

Bunun haricinde evi kiralamak isteyenlerden de tahliye taahhütnamasi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz olmadığına dair belge istendiği belirtildi.

"EMEKLİ ARAMASIN"

İlanın en dikkat çekici tarafı emekliler kısmı oldu. Emekli kiracı istemediğini belirten ev sahibi gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı:

“Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz"

Sosyal medyada gündem olan bu ilan için ise kullanıcılar peş peşe yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ilanı desteklerken bazıları ise eleştiride bulundu. Bazı kullanıcıların yorumları şu şekilde:

