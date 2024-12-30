Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Son yıllardaki yüksek enflasyon en çok kiracıları vurmuştu. Yüzde 25 artış sınırı getirilmesi de piyasadaki dengeleri bozmuştu. Hala yüksek olması nedeniyle kiralar vatandaşlara sıkıntı çıkaran kalemlerin başında geliyor. Türkiye'de yüksek kiralar tartışılırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun aylık kira bedelinin 975 TL olduğu ortaya çıktı.

Erbaş’ın Ankara’nın en lüks semtlerinden biri olan Bilkent’te oturduğu üç kattan oluşan villasının ısınma elektrik su telefon gibi tüm sabit giderleri kamu bütçesinden karşılanıyor. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş’ın villası da özel olarak korunuyor.

SATIŞI 30 MİLYON TL KİRASI 110 BİN TL

Sözcü'de yer alan habere göre Bilkent’teki emsal villaların hem emlakçılarda hem de internetteki fiyatlarına bakıldığında satış bedelinin 30 milyon TL’den fazla olduğu, kira bedelinin ise 110 bin lira civarında olduğu görülüyor. Bu tutar 9 emekli maaşına, 7 asgari ücrete denk geliyor. 5 asgari ücretli maaşlarına dokunmadan paralarını bir araya getirseler ancak bir aylık kirasını karşılayabiliyorlar. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş’ın villası da özel olarak korunuyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam geliyor. Buna göre Erbaş’ın lojman kirası 1.404 TL’ye çıkıyor.