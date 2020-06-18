Konut aidatları el yakıyor! İşte dudak uçuklatan fiyatlar

Konum, sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik hizmetleri gibi kıstaslara göre değişiklik gösteren konut aidatları büyükşehirlerde site ya da apartmanlarda yaşayan ev sahipleri ve kiracılar için büyük gider kaynakları arasında yer alıyor. GABORAS Gayrimenkul Borsası tarafından 5 Büyükşehir baz alınarak hazırlanan raporda, çarpıcı veriler ortaya çıktı. GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Şevki Çatladı Türkiye'de her ay yaklaşık 1 Milyar 133 Milyon TL konut aidatı ödendiğini söyleyerek, ?İstanbul en fazla aidat ödeyen illerden bir tanesi. Yaklaşık 700 milyon TL'nin üzerinde her ay İstanbul'da aidat ödüyoruz. İstanbul'daki bu rakamı Ankara 139 milyon TL, İzmir 130 milyon TL, Antalya 81 milyon TL ve Bursa da 79 milyon TL ödeyerek takip ediyor dedi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK AİDAT SARIYER'DE TOPLANIYOR, EN AZINI FATİH ÖDÜYOR

İstanbul'da en fazla aidat toplanan ilçeleri sıralayan Çatladı, 'En fazla aidat Sarıyer, Esenyurt, Beykoz, Kadıköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da toplanıyor. Kalabalık ilçeler, Esenyurt, Pendik, Bağcılar gibi yerlerde aidat miktarlarının total anlamda fazla olması normal. Çünkü çok fazla yaşayan var ve konut miktarları çok fazla. Esenyurt gibi ilçelerin dışında Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi yerlerde yüksek miktarlarda aidat toplanıyor. Bunun sebebi ise buradaki aidatların biraz daha pahalı olmasından kaynaklanıyor. İstanbul'da en düşük aidatı ödeyen ilçe ise 40 TL ile Fatih. Bunun dışında en pahalı aidatı ise sırasıyla, 526 TL ile Beykoz, 432 TL ile Sarıyer, 287 TL ile Başakşehir ödüyor' diye konuştu.