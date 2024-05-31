Konut, arsa, işyeri sahiplerini ilgilendiriyor! Ödeme için son gün! Cezası arttı, her ay için o oran eklenecek!

Son dakika: Ev, arsa, iş yeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ödemelerinde son gün bugün. Emlak vergisi nereye ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf tutulur?

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini birden fazla yöntemle yapmak mümkün. Başta e-Devlet olmak üzere ilgili belediyelere müracat ederek ya da banka şubelerine giderek emlak vergisi ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

CEZASI ARTTI

Emlak vergisini ödemeyenleri ise ceza bekliyor. Bu yıl yüzde 3,5'ten 4,5'e yükselen emlak vergisi geciktirme faizi, ödeme yapılmayan her ay vergi borcuna eklenmeye devam ediyor.

HANGİ GAYRİMENKULDE ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mesken: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1

İşyeri: Büyük şehirde binde 4, diğer iller binde 2

Arsa: Büyük şehirde binde 6, diğer iller binde 3

Arazi: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1.

KİMLER MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait vergi ödemiyor.







