Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatları yükselecek mi? 2021 yılında ev fiyatları ne olur? Bu dönemde ev alınır mı?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorulardan bir tanesi olan konut fiyatları ne olur 2021 yılının en çok araştırılan konularından oldu. Özellikle vatandaşlar, konut fiyatları ne zaman düşer konusunda araştırma yapıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak yukarı çıkacağını dile getiren Aydemir, yastık altındaki altın ve dövizlerin ise kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle beraber piyasaya çıkacağını belirtti. Peki, konut fiyatları 2021’de düşer mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ? 2020’de gayrimenkul sektörü bakımından ilk 3 ayın durgun başladığını aktaran Aydemir, koronavirüs salgının sektöre yansıdığını ancak Haziran’da yapılan 0,64 faiz oranlarının sektör adına can suyu olduğunu belirtti. Bu durumun 3 ay gibi bir sürede 600 bin konut satılmasına vesile olduğunu dile getiren Aydemir, sektör açısından geçmişe bakıldığında 2020 yılının Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 393 bin ile tarihin en büyük konut satış istatistiklerinin yakalandığını söyledi.

Sektör adına parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçtiğini belirten Aydemir, bu noktada konut kredi faizlerinin ne denli önemli olduğunun Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görüldüğünü dile getirdi. Aydemir, konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda yeniden uygulanması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Şimdi vatandaşlar tarafından ev fiyatları düşer mi konusunda araştırmalar yapılıyor. KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Herkes tarafından konut fiyatları ne olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salgının emlak sektöründe değişime neden olduğunu aktaran Aydemir, site konseptlerinin butik sitelere döndüğünü ve vatandaşların müstakil ev tercih ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra büyük geniş balkonlu evlerin ve çalışma odasının bulunmasının gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade etti. Konut fiyatları artar mı konusunda ise 2021 senesinde sektör açısından bakıldığında inşaat maliyetlerinin yüzde 70’e kadar arttığını ve doğal olarak konut fiyatlarının da yukarı doğru çıkacağını söyledi. BU DÖNEMDE EV ALINIR MI? Vatandaşlar, bu dönemin ev almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Gayrimenkul alacak kişilerin şu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Aydemir, fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşündüklerini söyledi.

2021 YILINDA EV FİYATLARI NE OLUR? Konut kredileri ile alakalı olarak psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna vurgu yapan Aydemir, hem sektörün hem de ülkenin geleceği adına konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olması gerektiğini belirtti. 2021 yılında da bu konuda radikal kararların alınması gerektiğini söyleyen Aydemir, faizlerin 1,60’lardan aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Şu an için altın ve döviz yatırımı yapanların gayrimenkulden daha az kar etmiş olduğu yönünde değerlendirmelerini aktaran Aydemir, yatırımcıların 2018-2019 konut fiyatları ile 2020-2021 fiyatlarını karşılaştırdıklarında bunu fark edebileceklerini söyledi. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesinin yastık altındaki altın ve dövizin de piyasaya çıkmasına sebep olacağını belirtti. Şu anda çok sayıda kişinin alımını durdurduğunu ifade eden Aydemir, insanların döviz ve altının değer kazanmasını beklediklerini, buna karşılık konut kredilerinin kısa bir süre için de olsa yüzde 1’in altına düşmesi ile beraber yastık altında olan altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacağını aktardı.