Konut fiyatları düşer mi? Ucuz kredi dönemi bitti, peki Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs salgını sürecinde başlayan normallleşme çalışmalarına destek amaçlı yürütülen bazı kampanyalar bitmeye başladı. Bunlardan biri de bankaların ucuz faizle konut kredisi kampanyalarıydı. Kampanyaları fırsat bilen konut satıcıları fiyatları artırmıştı. Yavaş yavaş konut kredisi faiz oranlarının tekrar güncellenmeye başlaması ile konut fiyatları düşecek mi merak ediliyor. Ucuz konut kredisi faizlerinin değiştirilmesi ev almayı düşünenlerin "Eylül'de konut fiyatları düşer mi" araştırması yapmasına neden oldu. Peki konut fiyatları düşecek mi? Uygun konut kredisi kampanyalarının değişmesinden konut fiyatları nasıl etkilenecek?

KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Konut sektörünün yoğun geçirdiği Temmuz ve Haziran dönemi ile tapu daireleri yoğun çalışmaya başlamış hatta randevulu sisteme geçiş yapmıştı. Ağustos ayının başlamasıyla kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Eylül'de konut fiyatları düşer mi merak ediyor. Peki Eylül ayında konut fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek?