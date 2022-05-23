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Konut fiyatlarında dikkat çeken artış! Bir yılda yüzde 110 yükseldi

23.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış mart ayında da devam etti. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110,0, reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı. Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 9 bin 502 TL'ye çıktı.

Konut fiyatlarında dikkat çeken artış! Bir yılda yüzde 110 yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları Mart'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artarak yeni rekora imza attı.

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110,0, reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,8, 9,6 ve 10,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 122,0, 111,7 ve 105,9 oranlarında artış göstermiştir. "

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Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 116,5 olurken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 109,2 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ortalama metrekare fiatı 9 bin 502 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

Veriler üç büyük şehir arasında fiyatların en hızlı İstanbul'da arttığını gösterdi. Buna göre İstanbul'da konut fiyatları Mart'ta yıllık yüzde 122 arttı. Yeni olan konutlarda artış yüzde 130'a varırken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 123,7 oldu. Bu artış oranlarının ardından İstanbul'da metrekare fiyatı 15 bin 342 TL olarak kaydedildi.

Ankara'da yıllık artış yüzde 111,7 olurken, İzmir'de de yüzde 105,9 olarak gerçekleşti.

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