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Konut fiyatlarındaki cep yakan artışın sebeplerini açıkladı! Büyükşehirlerde kiralık ev kalmadı

06.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de enflasyon rakamlarındaki hareketlilik konut fiyatlarına da yansımış durumda. Vatandaşlar büyükşehirlerde kiralık ev bulmakta güçlük çekerken satılık konut talebinin yerini kiralık konutlara bıraktığı gözlemlendi. Ayrıca ev talebinde aranan kriterler de değişti. İşte konut fiyatlarındaki değişime ilişkin ayrıntılar...

Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde gözlenen konutlardaki fiyat artışı vatandaşların yakındığı konuların başında geliyor. Yükselen enflasyon ev fiyatlarına da etki ediyor. Özellikle İstanbul'da kiralık ev arayışında çekilen sıkıntıların arka planını Zingat Satış ve Ticar İlişkiler Direktörü Eser Karaismailoğlu anlatı.

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Konut piyasasındaki arz-talep dengesizliğine ilişkin konuşan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Geçen sene son çeyrekte konut satın almak isteyen vatandaşlarımızın talebinin toplam proporsiyona oranının yüksek olduğunu gözlemledik, yüzde 70 civarındaydı. Bir önceki senede konut kredi kampanyası gerçekleşti, bununla birlikte konut piyasasında ciddi devinmeler oldu. Geçen sene son çeyrekteki yaşamış olduğumuz hareketlilik yerini şu an da kiralığa bıraktı. Çünkü satılık piyasasında da fiyatlarda ciddi bir hareketlilik gözlemledik, aynı zamanda kiralıkta da gözlemledik.

"Sınırlı bir arz olunca yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. İstanbul'da ocaktan şubata yüzde 21'lik bir artış var. Ankara'da yüzde 15, İzmir'de yüzde 13, Bursa'da yüzde 18 gibi bir artış söz konusu.

"Satılık fiyatlarındaki değişimle kiralık fiyatlarındaki değişim birbirine çok yaklaşmış durumda. Bize talebini ileten tüketicilerin yüzde 70'i kiralıklarla ilgili talep iletiyor. Bununla birlikte hedef satın alma süreleri de geçen sene ortalam yüzde 72 iken şu anda 61'lere kadar gerilemiş durumda.

"Kiralık piyasasında hem fiyatlarda hem taleplerde yukarı yönlü bir hareketlilik var. Satılık piyasasında aşağı yönlü bir hareket var ama biraz daha satın alma odaklı bir hareketlilik olduğunu Zingat verileri bize söylüyor.

"Artan inşaat maliyetleri ciddi anlamda geliştiriciler tarafından stabil bir piyasa bekliyor olmalarına sebep oldu. Arz derinleşmedikçe maalesef kısa zamanda aşağı yönlü bir hareket olmayacak gibi görünüyor.

ARAMA KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

"Eskiden lojistik birtakım ihtiyaçlar, hastaneye, okula yakınlık, depreme dayanıklılık gibi birtakım ihtiyaçlar söz konusuyken şimdi tabiri caizse kapanın elinde kalıyor. Ankara, İstanbul, İzmir tümüne baktığımızda ikinci elde satılabilir konut portföyü 80 bin civarında. Toplam nüfusa oranladığımızda binde 2 yapıyor. Arz çok sıkıntılı, fiyatlar da yukarı çıkınca merkezi ilçelerde, mesela Şişli, Beşiktaş, Kadıköy'de ev bulmak gerçekten zorlaşmış durumda.

"Ev sahipleri de kendilerini enflasyon ortamında korumak istiyor. O yüzden fiyatları arttırma eğilimindeler. Şehrin dış bölgelerine talebin yoğunlaştığını görüyoruz.

Vatandaş nerede başını sokacak bir ev bulursa orayı tercih ediyor."

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