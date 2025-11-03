Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası politika faizini indiriyor. Bankalar ise Merkez Bankası'nın kararına göre kredi faiz oranlarını düzenliyor. Bun göre, hangi bankanın ne kadar faiz ile konut kredisi verdiği araştırılıyor. Merkez Bankası son toplantısınd politika faizini yüzde 39,5 seviyesine çekmişti.



EN DÜŞÜK SEVİYE

TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

KONUT KREDİSİ ÇEKECEKLER DİKKAT!

Peki 2 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemesi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz ile konut kredisi veriyor? İşte konut kredisi faiz oranları son detaylar...

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı %2,81

Aylık Taksit Tutarı 58.296,02 TL

Toplam Ödeme 7.031.972TL

AKBANK

Faiz Oranı %2,69

Aylık Taksit Tutarı 56.121,40 TL

Toplam Ödeme 6.770.328TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı %2,74

Aylık Taksit Tutarı 57.024,94 TL

Toplam Ödeme 6.869.993TL



ING BANK

Faiz Oranı %3,54

Aylık Taksit Tutarı 71.906,08 TL

Toplam Ödeme 8.655.514TL



YAPI KREDİ

Faiz Oranı %2,79

Aylık Taksit Tutarı 57.932,14 TL

Toplam Ödeme 6.980.430 TL



TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı %3,34

Aylık Taksit Tutarı 68.121,51 TL

Toplam Ödeme 8.198.281 TL



KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı %2,81

Aylık Taksit Tutarı 58.296,02 TL

Toplam Ödeme 7.025.107 TL



İŞ BANKASI

Faiz Oranı %2,79

Aylık Taksit Tutarı 57.932,14 TL

Toplam Ödeme 6.988.556 TL