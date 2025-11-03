FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini indirme sürecine girmesi ile bankaların da faiz oranları düşmeye başladı. Ev almak isteyenler konut kredilerini yakından takip etmeye devam ediyor. Buna göre, konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Peki hangi banka ne kadar faiz ile konut kredisi veriyor? İşte bazı bankaların kredi faiz oranları...

Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası politika faizini indiriyor. Bankalar ise Merkez Bankası'nın kararına göre kredi faiz oranlarını düzenliyor. Bun göre, hangi bankanın ne kadar faiz ile konut kredisi verdiği araştırılıyor. Merkez Bankası son toplantısınd politika faizini yüzde 39,5 seviyesine çekmişti.
Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 1

EN DÜŞÜK SEVİYE

TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 2

KONUT KREDİSİ ÇEKECEKLER DİKKAT!

Peki 2 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemesi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz ile konut kredisi veriyor? İşte konut kredisi faiz oranları son detaylar...

Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 3

GARANTİ BANKASI

Faiz Oranı %2,81
Aylık Taksit Tutarı 58.296,02 TL
Toplam Ödeme 7.031.972TL

AKBANK

Faiz Oranı %2,69
Aylık Taksit Tutarı 56.121,40 TL
Toplam Ödeme 6.770.328TL

Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 4

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı %2,74
Aylık Taksit Tutarı 57.024,94 TL
Toplam Ödeme 6.869.993TL
Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 5

ING BANK

Faiz Oranı %3,54
Aylık Taksit Tutarı 71.906,08 TL
Toplam Ödeme 8.655.514TL
Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 6

YAPI KREDİ

Faiz Oranı %2,79
Aylık Taksit Tutarı 57.932,14 TL
Toplam Ödeme 6.980.430 TL
Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 7

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı %3,34
Aylık Taksit Tutarı 68.121,51 TL
Toplam Ödeme 8.198.281 TL
Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 8

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı %2,81
Aylık Taksit Tutarı 58.296,02 TL
Toplam Ödeme 7.025.107 TL
Konut kredisi çekecekler dikkat! 2 milyon TL nin 120 ay vade ile geri ödemesi belli oldu 9

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %2,79
Aylık Taksit Tutarı 57.932,14 TL
Toplam Ödeme 6.988.556 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKM bakiyesi 200 milyar liranın altına indiKKM bakiyesi 200 milyar liranın altına indi
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ekimde arttıAvro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ekimde arttı

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Merkez Bankası satılık ev En düşük konut kredisi Konut kredisi faiz oranı düştü mü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.