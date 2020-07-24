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Konut kredisi faiz oranları değişti mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

EMLAK HABERLERİ  | 24.07.2020 11:55 | Son Güncelleme

Konut kredisi faiz oranları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2 Haziran’da hayata geçirilen ve kamu bankaları tarafından tarihin en büyük kredi destek paketi şeklinde duyurulan konut kredisi şartlarında değişikliğe gidildi. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Konut kredisi faiz oranları değişti mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Konut kredileri güncel bir haber ile şartlarında değişikliğe uğradı. 15 yıla kadar vade imkanının sunulduğu kredi destek paketi içerisinde değişiklik yapıldı. Şimdi vatandaşlar konut kredisi faiz oranları yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor.

Buna göre 0.74 faiz ile alınması mümkün olan ikinci el ev kredilerinin faiz oranları arttı. Aynı zamanda geri ödemesiz dönem ve vade süresi konusunda da değişiklikler yaşandı. Peki, konut kredisi faiz oranları ne oldu? İşte tüm detaylar...

Konut kredisi faiz oranları değişti mi?

Duyurulduğu 2 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yükseldi. İkinci el konut satın almayı düşünen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu soruyor. Önceden duyurulan ve 0.74 olan konut kredisi faiz oranları 0.79’a çıktı. Vade sürelerindeki değişikliklerle beraber konut kredisi konusunda birinci el konutlar çok daha avantajlı bir hale geldi.

Konut kredisi vadesi ne kadar?

Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.

Konut kredisi faiz oranları, vade süreleri ve 12 ay geri ödemesiz dönem ile alakalı yapılan düzenlemelerin; yeni yatırımların canlandırılması ve deprem riskine karşılık yeni evlere talep oluşturulması için yapıldığı düşünülüyor. Birinci el / sıfır konutlar için kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık % 0.64 faiz oranı ile konut kredisi finansman olanağı sunulabiliyor.

Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul’daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.

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