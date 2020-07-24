Konut kredisi faiz oranları değişti mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Konut kredileri güncel bir haber ile şartlarında değişikliğe uğradı. 15 yıla kadar vade imkanının sunulduğu kredi destek paketi içerisinde değişiklik yapıldı. Şimdi vatandaşlar konut kredisi faiz oranları yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor.

Buna göre 0.74 faiz ile alınması mümkün olan ikinci el ev kredilerinin faiz oranları arttı. Aynı zamanda geri ödemesiz dönem ve vade süresi konusunda da değişiklikler yaşandı. Peki, konut kredisi faiz oranları ne oldu? İşte tüm detaylar...

Konut kredisi faiz oranları değişti mi?

Duyurulduğu 2 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yükseldi. İkinci el konut satın almayı düşünen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu soruyor. Önceden duyurulan ve 0.74 olan konut kredisi faiz oranları 0.79’a çıktı. Vade sürelerindeki değişikliklerle beraber konut kredisi konusunda birinci el konutlar çok daha avantajlı bir hale geldi.