Konut kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan düşük faizli ev kredisi imkanı

8 Mart 2021 Pazartesi günü güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alan, konut kredisi faiz oranları, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ta ne kadar? İşte konu kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan düşük faizli ev kredisi imkanı haberimizde…

Konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ev almak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri. Covid-19 salgını sebebi ile bankaların faiz oranlarında düşüşler yaşanmıştı. 8 Mart 2021 Pazartesi günü ise konut kredisi faiz oranları yükseldi.

Halkbank konut kredisi faiz oranı

Halkbank, konut kredisi faiz oranı %1.38 olarak güncellendi. Hesaplı evim konut kredisi kampanyası kapsamında ise 120 aya kadar vadeli kredi desteği sağlanacak.

Ziraat konut kredisi faiz oranı

Ziraat Bankası ise konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Ziraat Bankası çalışanın artısı konut kredisi, emeklinin artısı konut kredisi ve konut kredisi ürün paketi için kredi faiz oranı yüzde 1.37 olarak revize edilirken Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.39 olarak güncellendi.