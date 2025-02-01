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Konut kredisi faizi yüzde 1'in altına mı düşecek? Ev almak için yeni kampanya geliyor... Tarih bile verdi, geri sayım başladı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 09:45
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Ev hayali kuranlar için büyük fırsat kapıda! Konut kredisi faizlerinin Mart ayında düşmesi beklenirken, uzmanlar "Şimdi almayan çok pişman olacak!" uyarısında bulunuyor. Konut fiyatları ve kiralar hızla yükselmeye hazırlanırken, düşük faizli kredi kampanyasının detayları merak konusu. Peki, faiz oranları %1’in altına inecek mi? Konut kredisi faiz oranı düşecek mi? İşte konut almak isteyenleri yakından ilgilendiren son gelişmeler…

Konut kredisi faizi yüzde 1'in altına mı düşecek? Ev almak için yeni kampanya geliyor... Tarih bile verdi, geri sayım başladı

Konut almak isteyenler için büyük fırsat kapıda! Mart ayında düşük faizli konut kredisi kampanyasının devreye girmesi bekleniyor. Faiz oranlarının %1’in altına çekilmesi için çalışmalar sürerken, uzmanlar konut fiyatlarının yaz aylarından itibaren hızla yükselebileceği konusunda uyarıyor. Türkiye’de 2 milyon konut arzı eksikliği yaşanırken, hem fiyatların hem de kira bedellerinin artacağı öngörülüyor.

"FAİZ ORANINI YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR"

Konuta erişimin kolaylaşması için düşük faizli kredi musluklarının açılması gerektiğini dile getiren AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, “Krediyle ilgili bir şey çıkması bekleniyor bu önümüzdeki ay, mart gibi… Faiz oranı yüzde 1,99 konuşuluyor, ancak yüzde 1’in altına çekmek için çalışılıyor” diye konuştu.

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"İNŞALLAH KREDİYLE İLGİLİ BİR ŞEY ÇIKACAK"

Kira ve barınma sorununun çözümü için piyasalarda düşük faizli konut kampanyası beklentisi arttı. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, konuta erişimin kolaylaşması için kredilerin açılması gerektiğini belirterek, “İnşallah krediyle ilgili bir şey çıkacak bu önümüzdeki ay, mart gibi… Konut kampanyasına yönelik konuşulan 1,99 gibi, ancak yüzde 1’in altına çekmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

"KAMUNUN ARSA ÜRETMESİ GEREKİYOR"

Konut sektöründe maliyet artışlarına da işaret eden Haluk Sert, “Bugün bir inşaatın maliyeti en az 1000 dolar. Buna 1000 dolar da arsa payı eklendiğinde 2000 dolarlarda. Diğer maliyetler de eklendiğinde 100 metrekare bir dairenin fiyatı 10 milyon liraya geliyor. Bu da konuta erişimi zorlaştırıyor. O nedenle sosyal konut üretimi için kamunun arsa üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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"2 MİLYON EKSİK KONUT ARZI VAR"

Konutta fiyat beklentisine yönelik bir soru üzerine Haluk Sert, “Ben 6’ncı aydan sonra ciddi bir artış öngörüyorum. Çünkü herkes elindeki malı sattı. Yeni üretilenlerin o paralara satılmasına imkân yok. Bunun yanında kiralar da artacak. Yeni proje üretilmiyor. Bu da ciddi bir sorun, şu anda dipte fiyatlar. Ancak yükselecek. Şu anda bağıra bağıra gelen bir barınma sorunu söz konusu. Türkiye’nin ihtiyacı olan yıllık 1 milyon konut arzı hep ötelendi, alım yapılmadı. Geriden gelen bir 2 milyon eksik konut arzı var. Bunların kapatılması zaman alacak. İnşaat sektörü hareketlenmeye başladığı zaman da ister istemez fiyatlar yükselecek” dedi.

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KADINLARIN KONUT ALIMINDAKİ PAYI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan, kadınların konut alımındaki payı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında satılan 1,5 milyon konutun %35’i kadınlar tarafından satın alındı. En fazla kadın alıcı oranına sahip iller Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir olurken, en düşük oranlar Muş, Ağrı ve Ardahan’da kaydedildi.

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"DUBAİ 'TÜRKİYE ALTIN OLACAK' DİYOR"

Dubai’deki 2-3 firmadan birlikte iş yapmak için kendilerine teklif geldiğini söyleyen Haluk Sert, “Birlikte proje geliştirilmek istiyorlar. Buradaki piyasayı iyi görüyorlar ve ‘Türkiye altın olacak’ diyorlar. Çünkü Türkiye’nin, İstanbul’un bir tarihi dokusu, geçmişi, hikâyesi ve bir yaşanmışlığı var” dedi. Dubai’de proje geliştirmek için de teklif aldıklarını belirten Sert, ancak söz konusu tekliflere girmediklerini dile getirdi.

Hissenet
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