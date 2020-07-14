Konut kredisi faizleri! En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizleri

Konut kredisi pandemi sürecinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. İnşaat sektörü son yıllarda daralırken, yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle vatandaşların konuta olan ilgisi azaldı. Yeni koronavirüs sürecinde ekonomiye hareket getirmek isteyen hükümet, devlet destekli konuk kredisi yoluna gitti. Ev konut almak isteyenler, en uygun, en ucuz ev için araştırmalarını yaparken, bir yandan da konut kredisi faiz hesaplama işlemleri yaparak ne kadar ödeme yapacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Bu süreçte sıfır ve ikinci el konut kredisi konusunda bankalar adım attı ve devlet bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları düşürüldü. Çalışana, dar gelirliye, emekliye konut kredisi konusunda sağlanan bu kolaylık, konuta olan ilgiyi de artırdı. Peki kamu bankaları konuk kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konut kredisi güncel faiz oranları ve merak edilen detaylar...

Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları

Kamu bankaları konut kredisi kullanacak vatandaşlara sıfır ve ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunuyor. Ayrıca konut kredisi vadeleri 15 yıla kadar ayarlanabiliyor. Konut kredisi başvurusu yapmak isteyenler üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin TL'ye kadar, diğer şehirlerde ise 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanabiliyor. En uygun konut kredisini arayan vatandaşlar bu süreçte yüzde 10'dan başlayan düşük peşinat oranlarından da faydalanabiliyor. Hatırlanacağı üzere konuk alımlarında genellikle yüzde 25 oranında peşinat ödemesi yapmak gerekiyor ancak bu süreçte bu koşulda da düzenlemeye gidilmiş durumda.