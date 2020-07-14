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Konut kredisi faizleri! En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizleri

EMLAK HABERLERİ  | 14.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Konut kredisi faizleri, yeni bir konut satın almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İnşaat sektöründeki daralmanın ardından devlet bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konuk kredisi faiz oranları konusunda vatandaşların elini rahatlatacak düzenlemeler yaptı. Faizler düşerken, uygun vade aralıkları belirlenerek vatandaşların konuk kredisi kullanarak konut satın alması kolaylaştırılıyor. Peki en uygun konut kredisi veren banka hangisi?

Konut kredisi faizleri! En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizleri

Konut kredisi pandemi sürecinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. İnşaat sektörü son yıllarda daralırken, yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle vatandaşların konuta olan ilgisi azaldı. Yeni koronavirüs sürecinde ekonomiye hareket getirmek isteyen hükümet, devlet destekli konuk kredisi yoluna gitti. Ev konut almak isteyenler, en uygun, en ucuz ev için araştırmalarını yaparken, bir yandan da konut kredisi faiz hesaplama işlemleri yaparak ne kadar ödeme yapacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Bu süreçte sıfır ve ikinci el konut kredisi konusunda bankalar adım attı ve devlet bankası olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları düşürüldü. Çalışana, dar gelirliye, emekliye konut kredisi konusunda sağlanan bu kolaylık, konuta olan ilgiyi de artırdı. Peki kamu bankaları konuk kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konut kredisi güncel faiz oranları ve merak edilen detaylar...

Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları

Kamu bankaları konut kredisi kullanacak vatandaşlara sıfır ve ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunuyor. Ayrıca konut kredisi vadeleri 15 yıla kadar ayarlanabiliyor. Konut kredisi başvurusu yapmak isteyenler üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin TL'ye kadar, diğer şehirlerde ise 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanabiliyor. En uygun konut kredisini arayan vatandaşlar bu süreçte yüzde 10'dan başlayan düşük peşinat oranlarından da faydalanabiliyor. Hatırlanacağı üzere konuk alımlarında genellikle yüzde 25 oranında peşinat ödemesi yapmak gerekiyor ancak bu süreçte bu koşulda da düzenlemeye gidilmiş durumda.

Kamu bankaları konut kredisi kullanımında bazı şartları da vatandaşlara sunuyor. Halkbank konut kredisi ya da Ziraat Bankası konut kredisi kullanımında vatandaşlar ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90’ına kadar, 500.000 TL’nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80’ine kadar 180 aya varan vadeler ile konut kredisi kullanabiliyor. Bu durum Vakıfbank konut kredisi kullanımlarında da geçerli. Devlet bankalarından kredi kullananlara hayat, konu ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunuluyor. Bu kapsamda bu işlemler de kredi kullanılan bankadan halledilebiliyor.

Konut kredisi için gereken evraklar nelerdir?

Kamu bankalarından konut kredisi kullanacakların bu süreçte en çok merak ettikleri konulardan biri de hangi evrakları bulundurmaları gerektiği. Bu noktada en uygun konut kredisi için gereken evraklar şunlardır:

  • Başvuru Formu,
  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
  • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
  • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
  • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
  • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
  • Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

Konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları devlet bankalarında sıfır konutlar için 0,64 olarak belirlenirken, ikinci el konut alımları için belirlenen konut kredisi faiz oranı 0,74 oldu.

Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda ise değişiklik gösteriyor. Yapı Kredi konut kredisi faizi 0,89 olurken, Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı 0,95 olarak belirlendi. Türkiye Finans 0,79, ING Bank 0,89, Akbank 0,89, AlBaraka 0,83, Alternatif Bank 0,95, Anadolu Bank 1,17, Burgan Bank 1,2, DenizBank 1,39, FibaBank 1,05, HSBC 1,5, ICBC 0,94 faiz oranı sunuyor.

Konut kredisi masrafları nelerdir?

Dünyada mortgage olarak bilinen konut kredisi sistemi çeşitli masrafları da beraberinde getiriyor. Burada ilk masraf elbette faizdir. Bunun yanı sıra kredi kullandırma ücreti, ekspertiz ücreti, banka ve sigorta muameleleri vergisi, dosya ücreti, istihbarat ücreti, başvuru, işlem ücretleri ve avukat masrafı da bu süreçte size masraf olacak kalemlerdendir. Ayrıca Bireysel Yaşam Sigortası, Doğal Afet Sigortası ve Konut Sigortası da konut kredisi kullanırken yaptırmanız gereken işlemlerdendir ve size ek masraflar çıkarabilir.

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