Konut kredisi faizleri için bu tarihi ilk kez duyacaksınız! Ev almak isteyenler için umut kapısı aralandı: Emlak sektöründe bütün planlar ona göre yapıldı

Merkez Bankası’nın faiz artış döngüsünün sonuna gelinmesi ve faizlerin düşmesiyle, konut satışlarında büyük bir hareketlilik bekleniyor. Sektör temsilcilerinden Erdal Albayrak, son yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Şu anda konut almak için en uygun zaman. Konutlar maliyetine satılıyor" dedi.

BİR DAİRENİN BETON MALİYETİ BİR TELEVİZYON FİYATI KADAR!

Türkiye Gazetesi'nin haberinde, müteahhitlerin sıklıkla dile getirdiği beton fiyatlarındaki artışlarla ilgili konuşan Albayrak, "3+1 dairede beton maliyeti sadece iyi bir televizyon fiyatına denk geliyor. Yaklaşık 2.000-2.500 dolar civarında, ki bu da 6-7 milyon TL’ye satılan bir dairede çok küçük bir rakam" dedi.

HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE TEHLİKE ALARMI

Türkiye’de betonun %75’inin Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi firmalar tarafından üretildiğini belirten Erdal Albayrak, regülasyon ve standartların önemine vurgu yaptı. Bugün Türkiye’de 1.300-1.400 arasında beton firması bulunduğunu ve olası bir regülasyon sonrası 300-400 firmanın sektörden çıkabileceğini öne sürdü.

“KONUT FAİZLERİNDE ASIL DÜŞÜŞ 2026’DA”

Erdal Albayrak, inşaat sektörünün büyümesi için en doğru zaman olduğunu ifade ederken konut kredi faizleri için beklenen tarihi açıkladı. Albayrak, 2026’nın ilk çeyreğinde konut kredilerinde asıl düşüşün beklendiğini ve planlarını buna göre yaptıklarını söyledi.