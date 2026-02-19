FİNANS

Konut kredisi faizleri için net oran verdi 'Kimse beklemesin' deyip uyardı

Ev almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında konut fiyatlarına ek olarak konut kredisi faiz oranları yer alıyor. Konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisi sürerken bir yandan da Merkez Bankası'nın kararlarının kredi faizlerini ne kadar sürede ve ne ölçüde etkileyeceği merak ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, konut kredisi faiz oranlarına dair beklenti ve öngörülerini aktarırken bir yandan da konut fiyatları ile ilgili çarpıcı bir detayı ortaya koydu.

Hande Dağ

Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı konut kredilerinde. Birçok kişi de faizlerin düşeceği beklentisi içerisinde. Peki, uygun fiyatlı kredi faizleri gelirse eğer bu hemen konut fiyatlarına bir artış olarak yansır mı? Konut piyasasına ve konut kredilerine dair beklentileri uzman isim değerlendirdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ? GELİRSE KONUT KREDİ FAİZLERİNE YANSIR MI?

TV100 canlı yayınında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi şu ifadeleri kullandı:

"(1.20 oranlı faiz) Böyle bir şey yok. Tabii ki faize baktığımız zaman, geçen sene 2.89 olan faiz bu sene 2.49'lara indi ki bunu hatta asgari ücretle karşılaştırmıştık. Geçen sene 22.000 liralık bir asgari ücret, bu sene 28.000 TL. Yani bir taraf yukarı doğru giderken evet bir taraf aşağı doğru geliyor ama çok ciddi bir faiz indirimi kimse beklemesin, konut kredileri tarafında. Yani böyle afaki bir faiz indiriminden bahsediyorum, yani 1.20'lerle yani %100 bir aşağıya gelme durumu söz konusu olur, böyle bir şey beklenmesin. Ama istikrarlı bir şekilde faiz indirimi olacak mı? Evet olacak. Bunu hepimiz bekliyoruz zaten ki sene sonu tahminlerimiz de belki 2 veya 2'nin biraz altı 1.95'lerde bu seneyi kapatırız diye bekliyoruz. Önümüzdeki ayki toplantıdan da benim beklentim 100 veya 150 bandında yine baz bir faiz indirim. Tabii bunun konut kredilerine yansıması da yine bir süre alacaktır. Ama Ramazan sonrasında gelecek bu indirimle birlikte ben bunun konut kredilerine de 2.30'larda yansıyacağını düşünüyorum.

KONUT FİYATLARI NE OLACAK?

Konut arzı eğer bu haliyle kalırsa yani konut arzında zaten sıkıntımız var. Dolayısıyla siz az olan bir ürüne ulaşımı kolaylaştırırsanız fiyat yükselir. Bu da iktisatın temel kuralıdır. Bizim bunu bir taraftan konut arzını yükseltirken yani konut sayısını artırırken bir taraftan da krediyi düşürmemiz, dengeli bir şekilde düşürmemiz lazım ki burada fiyatlar artmasın. Çünkü fiyat arttığı zaman sizin krediye ulaşımınız kolaylaşmış kolaylaşmamış hiçbir önemi kalmayacak. Sonuç itibarıyla aldığınız 2 milyona 7-8 milyon geri ödeyeceksiniz. Artı 3 milyona aldığınız evi 6 milyona çıkartacak insanlar. Burada peşinatınız da yetmeyecek bu sefer. Çünkü mutlaka ve mutlaka kredi kullanımının yanı sıra peşinat da gerekecek. Çünkü kredi faizi ne kadar düşerse düşsün size belli bir taksit olarak bu geri dönüyor ve bu taksitlerin yükselmesi de hiç kimsenin işine gelmez. Çok kısaca söylemek gerekirse bir taraftan arzı yükseltmeden kredi faizini düşürürseniz bu konut fiyatlarına yansır. Bu da konuta ulaşımı zorlaştırır. Konut satış istatistiklerine göre, geçen seneye göre %38'lik bir artış var. Bu şu demek; aslında insanlar konuta şu anda çok ciddi rağbet ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl sonu ve bu yılın Ocak ayında menkul taraftaki bu sarsıcı aşağı ve yukarı parametreli hareketler insanları oradan biraz korkutmuş durumda ve orada elde ettikleri kârı Ocak ayında özellikle konuta çok ciddi şekilde yatırdılar. Buradan da bu tablodan da bunu okuyabiliriz"

