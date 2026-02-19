2. eldeki fiyat düşüşünü işaret etti 'Keşke şu arabayı alsaydım' denilecek mi?

TÜİK 2026 yılı ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Türkiye genelinde ocak ayında 144 bin 620 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 33 milyon 751 bin 673 oldu. Peki, vatandaşlar sıfır araçlara mı ikinci el araçlara mı daha çok yöneldi? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Bayram sonrası araç fiyatları artacak mı? İşte detaylar...

"İKİNCİ EL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VAR"

TV100 yayınında konuşan Otomotiv Sektör Uzmanı Göksel Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı:

"İkinci elde otomotiv piyasasında fiyatsal anlamda da bir düşüş var. Tabii buna bağlı olarak satışlarda da düşüklük söz konusu. Şu an özellikle son çeyrekte Kasım - Aralık aylarında 0 km'ye gelen talep, öne çekilen taleplerle artan artışlar ve sıfırdaki kampanyalarla beraber ikinci elde bir pazar daralması söz konusuydu zaten. Bu alımların gerçekleşmesinden sonra da zaten Ocak, Şubat'ta bir durgunluk beklentisi vardır. Otomotiv zaten en durgun geçtiği aylardan biridir genel manada. Ocak'ta sıfırın ivmesi gene yukarı yönlü gitti ama ikinci eldeki durgunluk halen devam ediyor. Ama şu an buna bağlı olarak da fiyatlarda da yaklaşık %4 - %5 gibi bir gerileme söz konusu. Burada tabii talebin çok büyük bir etkisi var açıkçası.

TAŞIT KREDİLERİ İÇİN BİR DÜZENLEME BEKLENTİSİ VAR MI?

Oraya baktığım zaman şöyle bir tablo var. Yani masanın bir de öbür tarafı var. Şimdi biz burada piyasa anlamında bu kredinin açılmasını, bireyler bu piyasanın açılmasını, bu oranların BDDK'nın sınırlarını kaldırmasını beklerken bir taraftan da şu var... Rekor satışlardan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda buna rağmen böyle satışların gelmesi ki dezenflasyon sürecinde çok da istenen bir şey değildir. Hani satışlardan ziyade enflasyonist etkisi var çünkü. Abartı bir satışta bu fiyatın yukarı çıkma ivmesine sebep olacağı için bu konumda şartlar böyleyken BDDK'nın bir uygulamasının değiştirmesini ya da gevşetmesini biz çok beklemiyoruz açısı. Çünkü burada dezenflasyon süreci o kadar hassas bir şekilde ilerliyor ki... Ki birkaç tane ayağı var bu işin. Diğer sektörlere de baktığınız zaman, bir cep telefonuna kredi kartı sınırlandırması var, buna rağmen satışlar yüksek. Buradaki o dizginler ancak ve ancak faizlerin düşümüyle beraber, enflasyon artık evet biz bu süreç bitti dedikten sonra bir düzenleme bekleniyor. Yoksa öbür şartlarda şu an bahsettiğiniz konu genelde piyasada şu olduğu zaman olur; piyasalar durgundur ki şu an keza öyle ama piyasayı hareketlendirmek adına bir şey olur. Ama burada otomotiv piyasasının bir bölümünde durgunluk, bölümünde hareket varken totale baktıkları için totalde şu an hareketlilik, adet vesaire bu şartlara rağmen varken bu şartlar varken neden biz böyle bir şeye gidelim gibi bir durum söz konusu. O yüzden BDDK'nın bu konuda bir gevşeklik ya da bir sınırları genişletme gibi bir şey yapacağını beklemiyoruz açıkçası.

BAYRAMDAN SONRA PİYASADA NASIL BİR TABLO OLACAK? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

Otomobilde genel manada şöyle bir şey yok artık... Yani geçmişten gelen bir pandemi kalıntımız var piyasada. Yani değişik bir dönem yaşanmıştı ama onu atlatalı çok oldu. Şu an piyasada özellikle bu konunun en büyük yaşanmasının sebeplerinden iki sebep vardı. Birisi enflasyondu. Diğer sebep de arz sıkıntısı, işte çip bulunmaması, arabaların gelmemesi gibi gibi. Şu an hiç böyle bir ortam yok. Belki şunu söyleyebiliriz; talep arttığında nispeten bugün bahsediyoruz ya %4 %5 bir fiyat düşüklüğü var, belki bu kendini yeniler, oralara çıkartır ama ani fiyat artışları ya da işte yüksek çok değişkenli bir fiyat artışı çok beklemiyoruz açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim; piyasanın durgun olduğu dönemlerde şöyle bir avantaj yaşayabilir insanlar, almak istedikleri arabaları daha rahat seçimlerde, daha bol çeşitlemelerde ve hadi bunu kendi piyasamızdan tüyo diyelim, işlerin durgun olduğu dönemde tabii ki alıcının eli biraz daha kuvvetli olur, yani fiyat pazarlık aşamasında olsun, bunları biraz daha iyi sağlayabilirler, belki o manada bir yaklaşımda bulunursak bu imkanlar açısından belki piyasanın durgun olduğu dönemlerde ki keza şu an öyle bu dönemlerde alım yapmak nispeten bayram dönemine denk gelip alım yapmaktan bir seviye daha iyidir diyebilir ama dediğim gibi biz şu an piyasada ah keşke şu arabayı alsaydım bak gördün mü nerelere gitti gibi çok öyle hikayeler çıkacağını düşünmüyoruz açıkçası"