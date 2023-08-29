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Konut kredisi ile ev alacaklar dikkat! SPK, Resmi Gazete’den duyurdu: Gayrimenkulde ekspertiz ücretlerine yüzde 50’lik zam

29.08.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK, 2023 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarını yaklaşık yüzde 50 oranında artırdı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karar ile konut, ofis veya büro için 2.662 TL’den başlayan tutarlar 3.993 TL ile 12.629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Konut kredisi ile ev alacaklar dikkat! SPK, Resmi Gazete’den duyurdu: Gayrimenkulde ekspertiz ücretlerine yüzde 50’lik zam

Konut kredisi ile ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararına göre, 2023 yılına yönelik güncellenerek yeniden düzenlenen ve 29 Ağustos tarihinden geçerli gayrimenkul değerleme asgari ücretleri; metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 993 TL ile 12 bin 629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

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Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 2 bin 454 TL ile 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlardan 3 bin 681 TL ile 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara yükseltilirken, dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için ise 2 bin 719 TL ile 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlardan 4 bin 79 TL ile 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.


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Anahtar Kelimeler:
ekspertiz ücreti

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